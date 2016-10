Wegen ihres luxuriösen, ausschweifenden Lebensstils steht die niederländische Königsfamilie schon länger in der Kritik. Nun haben Journalisten herausgefunden: Das Königshaus hat die Steuerzahler auch noch jahrelang genarrt - offenbar mit politischer Rückendeckung.

Von Ludger Kazmierczak, ARD-Studio Den Haag

Mal ist es eine Villa in Mosambik, mal der Kaufpreis für eine Motoryacht, dann wieder die Goldene Kutsche oder der Umbau des königlichen Schlosses: Wenn’s ums Geld geht, machen die Oranier immer wieder Schlagzeilen - Negativschlagzeilen. Und jetzt erschüttert möglicherweise ein Steuerskandal die Monarchie.

Eine Kungelei, die den Historiker Gerard Aalders nicht wirklich überrascht. "Das ist eine Konstante bei den Oraniern, diese Einstellung: 'Wir wollen nichts bezahlen. Wir wollen so viel wie möglich zurück vom Staat. Das ist unser gutes Recht'", sagt er. Das hätten sie im aktuellen Fall wieder einmal "ausgezeichnet geregelt".

Niederländisches Königshaus schummelt bei den Steuern

L. Kazmierczak, ARD Den Haag

Steuern heimlich zurückbekommen

Was ist passiert? 1973 verabschiedete das Kabinett des damaligen Ministerpräsidenten Piet de Jong ein Gesetz, das auch das Königshaus dazu verpflichtete, Steuern zu zahlen. Nun hat ein Fernsehmagazin aufgedeckt, dass diese Steuerkosten jahrzehntelang kompensiert wurden. Ohne Wissen des Parlaments haben Königin Juliana und Königin Beatrix das Geld für den Fiskus heimlich zurückbekommen - jährlich 150.000 Gulden. Umgerechnet waren das damals 135.000 D-Mark.

Ehemalige Königin Beatrix: Zahlte Steuern und bekam sie über geheime Knäle wieder zurückerstattet.

Das geht den Angaben zufolge aus Unterlagen des niederländischen Nationalarchivs hervor, in die die Fernsehjournalisten Einblick erhielten. Über welche Kanäle das Geld zurückfloss und wer hinter dem Deal steht, ist allerdings noch nicht öffentlich bekannt. Der Steuerrechtler Guido de Bont ist über die Enthüllung fassungslos: "Das ist eigentlich Volksverdummung. Da wird ein Gesetz beschlossen und durch die Hintertür werden alle negativen Folgen dieses Gesetzes wieder rückgängig gemacht." So würden das Parlament und die Bevölkerung zum Narren gehalten.

Prinzessin erwartet Millionen-Salär

Abgeordnete aller Parteien forderten Premier Mark Rutte auf, die Vorgänge von damals aufzuklären. Dabei müsse außerdem die Frage beantworten werden, ob der Deal auch heute noch für König Willem Alexander und seine Familie gelte, so der Oppositionspolitiker Geert Wilders. "Wo Otto-Normalbürger, wie Henk und Ingrid, keine Steuerbefreiung bekommen, darf auch das Königshaus nicht entlastet werden", kritisiert er. Das müsse geklärt werden.

Und schon diskutiert die Politik wieder mal darüber, ob das niederländische Königshaus zu viel Geld aus der öffentlichen Hand bekommt. Gerade wurde publik, dass die Thronfolgerin Prinzessin Amalia vom 18. Lebensjahr an ein Jahressalär in Höhe von 1,5 Millionen Euro erhält. Die erste Zahlung wird in fünf Jahren fällig.

Prinzessin Amalia mit Vater Willem-Alexander: Die Thronfolgerin soll ab ihrem 18. Lebensjahr 1,5 Millionen Euro im Jahr bekommen.

Muss es so viel Geld sein?

Diese Summe, so der Sozialdemokrat Diederik Samsom, sei sicher diskussionswürdig. "Sie kann natürlich keinen normalen Beruf ergreifen, weil sie sich für den Thron bereithalten muss", sagt er. Es sei logisch, dass der Staat das finanziell kompensiere. "Aber im Studium? Also ich musste mit weniger auskommen", argumentiert der Politiker, "deshalb darf die Vergütung meinetwegen gerne etwas weniger großzügig ausfallen."

Die Königsfamilie wird übrigens bald ins Den Haager Palais Huis ten Bosch umziehen. Das Schloss wird gerade aufwendig restauriert - für 35 Millionen Euro.