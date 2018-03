In Paris haben Tausende Menschen mit einem Trauermarsch Abschied von Mireille Knoll genommen, darunter auch Präsident Macron. Einen Eklat gab es um die Populisten Le Pen und Mélenchon.

Tausende Menschen haben in Paris mit einem Marsch der getöteten Holocaust-Überlebenden Mireille Knoll gedacht. Der sogenannte "Weiße Marsch" wurde von Vertretern der Zivilgesellschaft und von französischen Spitzenpolitiker angeführt. Präsident Emmanuel Macron, Innenminister Gérard Collomb, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo und weitere prominente Politiker kamen zur Place de la Nation im Osten der Hauptstadt.

Kampf gegen den Antisemitismus

"Der Terrorist von Trèbes sowie der Mörder von Mireille Knoll verneinen den Wert des Lebens, schänden unsere heiligen Werte und unsere Erinnerung", sagte Macron bei der Trauerfeier. Der Élyséepalast erklärte, sein Erscheinen sei eine Geste an die Familie des Opfers und stehe im Zusammenhang mit Macrons Kampf gegen den Antisemitismus.

An dem Marsch beteiligten sich zudem Vertreter der größten Parteien des Landes, zahlreiche Abgeordnete und Vertreter der muslimischen Gemeinde. Der Demonstrationszug führte vom Place de la Nation bis zur früheren Wohnung des Mordopfers im elften Arrondissement. Teilnehmer hielten weiße Rosen in den Händen. Auch in Marseille, Lyon oder Straßburg gab es laut Nachrichtensender FranceInfo Kundgebungen.

Mit Kerzen und Blumen erinnerten die Menschen an die ermordete Jüdin.

Eklat um Le Pen und Mélenchon

Für einen Eklat sorgten die schon im Vorfeld umstrittene Teilnahme der Rechtspopulistin Marine Le Pen und des Linksaußenpolitikers Jean-Luc Mélenchon: Sie wurden bei ihrer Ankunft mit Buhrufen empfangen. Der Dachverband der jüdischen Institutionen in Frankreich (Crif) - der zu der Kundgebung aufgerufen hatte - hatte vorher explizit erklärt, beide Politiker seien nicht willkommen. Er begründete dies im französischen Radiosender RTL mit einer "starken Vertretung von Antisemiten sowohl bei der extremen Linken wie bei der extremen Rechten". Dagegen sagte Knolls Sohn, bei dem Marsch sei ausnahmslos jede Person willkommen. Obwohl sich Mélenchon und Le Pen über die Ausladung hinwegsetzten, verließen sie den Gedenkmarsch vorzeitig.

Der gewaltsame Tod der 85-jährigen Jüdin hatte Frankreich erschüttert und weltweit Aufsehen erregt. Die Ermittler gehen von einem antisemitischen Motiv aus. Die Frau war am Freitag tot in ihrer ausgebrannten Wohnung in Paris aufgefunden worden. Zwei Verdächtige wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft, darunter ein muslimischer Nachbar von Knoll.