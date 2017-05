Die USA wollen sich aus dem Pariser Abkommen zum globalen Klimaschutz zurückziehen. Diese Entscheidung habe Präsident Donald Trump inzwischen getroffen, berichten mehrere US-Medien.

Die Pläne werden offenbar konkreter: Laut US-Medienberichten hat US-Präsident Donald Trump seine Entscheidung getroffen und will aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen. Das berichtet unter anderem der Sender CBS News. Damit würde sich Trump über die Appelle internationaler Verbündeter sowie großer Teile der US-Wirtschaft hinwegsetzen, dem historischen Abkommen treu zu bleiben.

Laut Medienberichten hat Trump eine kleine Gruppe damit beauftragt, die Umsetzung des Ausstiegs zu koordinieren. Auch der Chef der Bundesumweltbehörde EPA, Scott Pruitt, soll der Gruppe angehören.

Zwei Ausstiegsoptionen für Trump

Ein Ausstieg wäre auf zwei Wegen möglich: Die USA können die gesamte sogenannte Klimarahmenkonvention verlassen oder nur das Pariser Klimaschutzabkommen. Der schnellere Weg wäre, die Rahmenkonvention und damit die Basis der gesamten Klimadiplomatie der Vereinten Nationen aufzukündigen, die die USA 1992 ratifiziert haben. Der Rückzug daraus dauert mindestens ein Jahr. Ein Staat muss den Schritt schriftlich ankündigen. Die Frage, ob Trump das allein könnte oder den Senat bräuchte, könnte vor Gericht landen.

Das Klimaabkommen von Paris legt fest, dass ein Staat, der die Rahmenkonvention verlässt, auch nicht mehr Teil des Pariser Abkommens ist. Allerdings dauert es länger, das Abkommen zu verlassen. Drei Jahre nach seinem Inkrafttreten für einen Staat kann er seinen Rücktritt schriftlich ankündigen und ist frühestens ein Jahr später raus. Das Abkommen ist am 4. November 2016 in Kraft getreten, die USA waren schon dabei. Ein Austritt wäre also im November 2020 möglich.

Entscheidung war angekündigt

Trump hatte sich beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten in Italien nicht festgelegt, ob er die USA im internationalen Klimaschutzabkommen halten will. Danach kündigte er an, er werde in dieser Woche entscheiden, ob er das Abkommen unterstütze oder nicht.

Das Pariser Klimaabkommen von 2015 gilt als Meilenstein. Es sieht vor, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren und die Erderwärmung zu begrenzen. Trump fürchtet, dass die geplanten Treibhausgasreduktionen der US-Wirtschaft schaden. Er hatte im Wahlkampf den Ausstieg der USA aus dem Abkommen angekündigt, sich aber nach seiner Amtsübernahme nicht festgelegt.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | USA