Steigende Schwangerschaftsraten, überfüllte Geburtskrankenhäuser, zu wenig Kinderärzte - das Ende der Ein-Kind-Politik hat in China dazu geführt, dass es deutlich mehr Babys gibt. Doch die Regierung hat für die "anderen Umstände" schlecht vorgesorgt.

Von Axel Dorloff, ARD-Hörfunkstudio Peking

Sie hatte sich das anders vorgestellt, irgendwie entspannter. Die 36-jährige Wu Dan aus Peking ist mit ihrem zweiten Kind im 7. Monat schwanger. Jetzt sitzt sie in einem total überfüllten Flur im Anzhen Krankenhaus im Bezirk Chaoyang und wartet auf den wöchentlichen Check: "Es gibt hier so viele Schwangere. Wir haben alle einen dicken Bauch, aber keinen Stuhl zum Sitzen. Alle sind hochschwanger, und wir müssen im Stehen warten. Aber ich bin froh, überhaupt ein Krankenhaus zu haben. Ich habe anfangs so viele Krankenhäuser abgeklappert, um mich zu registrieren. Und habe fast keins gefunden, das mich nimmt."

Wie die meisten Wartenden nippt Wu Dan an ihrer Thermoskanne mit Tee. Die Luft ist stickig, viele sehen angestrengt aus. 35 Jahre lang galt in China eine strenge Ein-Kind-Politik. Eine brutale Geburtenkontrolle, nicht selten durchgesetzt mit Zwangsabtreibungen. Weil Chinas Gesellschaft aber dramatisch überaltert, gilt seit Anfang des Jahres die Zwei-Kind-Politik. Eltern dürfen nun die Erlaubnis für ein zweites Kind beantragen. Und das machen so viele, dass die Krankenhäuser überlastet und Kinderärzte Mangelware sind.

Geburtskliniken nicht vorbereitet

Die 62-jährige Gao Lin ist seit über 30 Jahren Kinderärztin. Sie arbeitet in einer kleinen, privaten Geburtsklinik in Peking: "Im vergangenen Jahr hat unsere Klinik jeden Monat zwischen 70 und 80 Babys auf die Welt gebracht. Dieses Jahr sind es bislang 200 Babys monatlich, also fast dreimal soviel. Und die Zahlen sind früher gestiegen als wir gedacht haben. Eigentlich braucht es ja etwas Zeit, um schwanger zu werden. Aber schon nach dem Frühlingsfest im Februar haben wir Zulauf bekommen."

Chinas Regierung hatte die neue Politik bereits vergangenes Jahr im Oktober verkündet. Allerdings ohne Maßnahmen, um die Infrastruktur für Schwangere im Land zu verbessern. Experten gehen derzeit davon aus, dass die Zahl der Neugeborenen in China von jährlich 16 Millionen auf bis zu 24 Millionen steigt.

Das wird schwierig, klagt Kinderärztin Gao. "Es soll wohl so sein, dass die Regierung mehr Geld für die Kinder- und Geburtsmedizin zur Verfügung stellt. Das wird nötig sein, um das Personalproblem und den Mangel an Betten zu lösen."

Mehr Kinderärzte und eine bessere Bezahlung

Die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua hat bereits vermeldet, dass mehr Kinderärzte eingestellt werden sollen. Momentan kommen in China auf einen Arzt rund 2000 Babys, das Ziel sei ein Arzt für 1500 Babys - wie in hoch entwickelten Ländern. Die Stadt Peking hat außerdem verkündet, Kinderärzte besser zu bezahlen. Momentan verdienen sie weniger, arbeiten aber mehr als andere Ärzte.

Mehr als 300.000 Babys in diesem Jahr erwartet

Die 36-jährige Wu Dan hat für ihre Schwangerschaft jedenfalls keine Hoffnungen mehr auf bessere Bedingungen: "Weil es in diesem Jahr so viele schwangere Frauen gibt, sind hier die Drei-Bett-Zimmer zu Fünf-Bett-Zimmern umfunktioniert worden. Aus Einzel-Zimmern wurden Drei-Bett-Zimmer. Ausrüstung und Personal haben sich nicht verändert, es müssen aber deutlich mehr Patienten bedient werden. Da ist es doch klar, dass der Service nicht so gut ist wie zuvor."

Das Parteiblatt People’s Daily schreibt, dass die Geburtsstationen der Stadt Peking eine Infrastruktur für 260.000 Schwangere jährlich haben - dieses Jahr aber mehr als 300.000 Neugeborene in Chinas Hauptstadt erwartet werden. Für dieses Jahr sind die Betten bereits ausgebucht.

A. Dorloff, ARD Peking

