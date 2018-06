Das Bild des Tages war der Handschlag der Kontrahenten. Die Worte des Tages: "Großartig“ und "historisch". Doch die kamen vor allem vom US-Präsidenten selbst. Ein wichtiges Ziel des Gipfels wurde nicht konkret vereinbart.

Von Klaus Scherer, NDR, zzt. Tokio

Es wird sicher Leute geben, die Trump schon heute zum Helden erklären. Aber nimmt man die Ankündigungen seiner eigenen Regierung, erscheint die gemeinsame Erklärung doch recht spärlich.

Was ein "Friedensregime" sein soll, ist völlig unklar. Und die "vollständige, verifizierbare und unumkehrbare" Denuklearisierung, die Trumps Außenminister noch am Verhandlungsort für unverzichtbar erklärt hatte, steht so nicht drin. Das Stichwort selbst ist nur noch unter Punkt drei vermerkt. Ohne Details, Termine oder Fristen und auch nur als Bekräftigung dessen, was Kim schon im April mit Südkoreas Präsident vereinbart hatte.

Da werden viele beklagen, dass die US-Unterhändler offenbar nichts Weitergehendes erreicht haben. Auch wenn das Aufbauen von Vertrauen sicher nötig ist, um nun gemeinsam weiter zu verhandeln.