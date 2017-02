Die Ermittlungen nach dem rätselhaften Tod von Kim Jong Nam laufen auf Hochtouren: Malaysia hat eine weitere Festnahme in dem Fall bekanntgegeben. Wie der Halbbruder des nordkoreanischen Diktators konkret starb, ist aber weiter unklar.

Nach dem rätselhaften Tod des Halbbruders des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un gibt es eine vierte Festnahme. Die Behörden in Malaysia haben nach eigenen Angaben einen 46-jährigen Nordkoreaner in Gewahrsam genommen. Weitere Details nannten sie nicht.

Zuvor schon waren zwei Frauen als Hauptverdächtige sowie ein Mann festgenommen worden. Bei den Frauen wird spekuliert, dass sie Agentinnen des nordkoreanischen Geheimdienstes sind.

Giftanschlag von Agentinnen?

Kim Jong Nam war am Montag am Flughafen der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur zusammengebrochen und später gestorben. Es soll einem Giftanschlag zum Opfer gefallen sein. Er hatte sich oft kritisch über die Familiendynastie in seiner Heimat geäußert.

Der 45-jährige Kim Jong Nam war der ältere Halbbruder von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Beide haben denselben Vater, den früheren Machthaber Kim Jong Il, aber unterschiedliche Mütter.