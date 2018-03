Es könnte ein Meilenstein in der Lösung eines langen Konfliktes sein: Südkoreas Präsident Moon Jae In will sich mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Dafür steht bereits ein Termin.

Das geplante Gipfeltreffen von Südkoreas Präsident Moon Jae In mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll am 27. April stattfinden. Regierungsvertreter in Seoul gaben das Datum nach Gesprächen hochrangiger Delegationen beider Länder zur Vorbereitung des Treffens im Grenzort Panmunjom bekannt.

Das Gipfeltreffen soll in der demilitarisierten Zone stattfinden. Das dritte derartige Treffen zwischen den Koreas in der Geschichte könnte von Bedeutung für die internationalen Bemühungen um eine Lösung des Konflikts um das nordkoreanische Atomprogramm sein.

Chinas Präsident Xi und Nordkoreas Machthaber Kim.

Zuletzt angenähert

Die beiden koreanischen Staaten hatten sich in den vergangenen Monaten angenähert. Anlass waren die Olympischen Winterspiele im Februar im südkoreanischen Pyeongchang, die Nordkorea für eine Charmeoffensive nutzte. Zur Eröffnungsfeier schickte Machthaber Kim seine Schwester Kim Yo Jong, die eine Einladung an den südkoreanischen Staatschef Moon für ein Gipfeltreffen überbrachte.

Trump-Treffen Ende Mai

Bis Ende Mai soll dann auch ein Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump stattfinden. Beide hatten sich dazu bereit erklärt, Zeitpunkt und Ort des Gipfels sind aber noch unklar. In den vergangenen Tagen hatte sich Nordkoreas Machthaber bei einem Besuch in Peking die Rückendeckung seines wichtigsten Verbündeten für die geplanten Gipfeltreffen geholt. Kim hielt sich von Sonntag bis Mittwoch in China auf und führte dort Gespräche mit Staatschef Xi Jinping.