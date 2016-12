In einer Grundsatzrede zur Lage im Nahen Osten hat US-Außenminister Kerry die Haltung der USA im UN-Sicherheitsrat zur israelischen Siedlungspolitik verteidigt. Er appellierte an Palästinenser und Israelis, an einer Zweistaatenlösung festzuhalten.

Der scheidende US-Außenminister John Kerry hat in deutlichen Worten an Israelis und Palästinenser appelliert, die Zweistaatenlösung nicht aufzugeben. Diese sei die einzige Möglichkeit, dauerhaft Frieden zu schaffen, sagte Kerry in einer Grundsatzrede in Washington.

Die USA wünschten sich eine Zukunft Israels als "jüdischer und demokratischer Staat, der in Frieden und Sicherheit Seite an Seite mit seinen Nachbarn lebt", sagte Kerry. Derzeit sei die Zwei-Staaten-Lösung jedoch "ernsthaft gefährdet". Eine Beibehaltung des Status quo würde einer "dauerhaften Besatzung" gleichkommen, warnte der US-Außenminister.

Laufe es auf einen einzigen Staat hinaus, "dann kann Israel entweder jüdisch sein oder demokratisch", so Kerry weiter. "Es kann nicht beides sein, und es wird sich niemals wirklich im Frieden befinden." Jerusalem solle "Hauptstadt zweier Staaten" sein, forderte der US-Chefdiplomat. Dabei könne ein Austausch von Land im gegenseitigen Einvernehmen hilfreich sein. Schließlich müsse Israel als jüdischer Staat anerkannt werden.

Kerry verteidigt UN-Resolution

Leidenschaftlich erzählte Kerry von seine zahlreichen Besuchen in Israel und in den Palästinenser-Gebieten. Von israelischen Kindern, die 15 Sekunde hätten, um sich vor Angriffen in Sicherheit zu bringen. Er erzählte aber auch von palästinensischen Familien, die keine Genehmigung bekämen, um sich lebensnotwenige Medikamente zu besorgen.

Kerry verteidigte auch die Enthaltung seiner Regierung im UN-Sicherheitsrat zur israelischen Siedlungspolitik. Man habe im Einklang mit amerikanischen Werten gehandelt, so Kerry. Es sei ein Bemühen gewesen, an einer Zwei-Staaten-Lösung festzuhalten. Daher habe die US-Regierung eine UN-Resolution gegen den Siedlungsbau nicht verhindert.

Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den besetzten Palästinensergebieten einschließlich Ost-Jerusalem aufgefordert. 14 Länder stimmten dafür, die USA verzichteten auf ihr Vetorecht und enthielten sich. Israel reagierte mit Kritik an der Regierung des scheidenden Präsidenten Barack Obama. Der künftige US-Präsident Donald Trump warf Obama auf Twitter eine verfehlte Israel-Politik vor. Er rief Israel auf, "stark zu bleiben". Der Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar sei nicht mehr fern.

"Auch unbequeme Wahrheiten sagen"

Kerry wehrte sich gegen den Vorwurf, die Obama-Regierung sei gegen Israel. "Keine Regierung hat so viel für Israel getan wie Obama", sagte er. Er zählte dabei vor allem militärische Unterstützung auf. "Freunde müssen sich aber auch unbequeme Wahrheiten sagen", so Kerry.

Donald J. Trump @realDonaldTrump not anymore. The beginning of the end was the horrible Iran deal, and now this (U.N.)! Stay strong Israel, January 20th is fast approaching! Twitter 28.12.2016 15:25 Uhr via

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte vor der Rede Kerrys eine Abstimmung über Hunderte neue Siedlerwohnungen im palästinensischen Ost-Jerusalem verschieben lassen. Netanjahu wolle die Spannungen mit den USA nicht weiter anheizen, sagte ein Vertreter des Planungsausschusses von Jerusalem.

Als Zweistaatenlösung wird eine Lösung des Nahostkonflikts diskutiert, die "zwei Staaten für zwei Volksgruppen" vorsieht. Dabei wird ein unabhängiger Staat Palästina neben dem Staat Israel westlich des Flusses Jordan angestrebt.

Mit Informationen von Sabrina Fritz, ARD-Studio Washington

