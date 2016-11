US-Außenminister Kerry verabschiedet sich auf dem UN-Klimagipfel in Marrakesch - und belässt es nicht nur bei einer flammenden Rede für den Kampf gegen den Klimawandel. Er warnt auch die Trump-Regierung: Die trage die Verantwortung für Milliarden Menschen.

Von Werner Eckert, SWR

John Kerry vor der Klimakonferenz: Da spricht ein Pastor zum Kirchenchor, sagt er selbst: In Paris habe die Welt gemeinsam - mit den USA - den Kampf gegen den Klimawandel zu ihrer Sache gemacht, so Kerry. Der scheidende US-Außenminister ist auf der Klimakonferenz in Marrakesch sehr persönlich, sehr emotional und vom Willen beseelt, sein eigenes Land als Teil der Weltgemeinschaft zu sehen: "Niemand darf bezweifeln, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger der Vereinigten Staaten weiß, dass der Klimawandel stattfindet und dass sie zu unseren Versprechen von Paris steht."

Und Kerry ergänzt: Die Nationen seien bereit, sich noch mehr anzustrengen. Und dazu würden auch die USA beitragen: "Ich bin zuversichtlich für die Zukunft, ganz gleich, welche Politik da gemacht wird. Und zwar wegen der Wirtschaft. Erneuerbaren Energien wachsen und das tun sie, weil die Märkte das wollen - und nicht wegen der Politik."

Kerry berichtet von seinen Treffen mit Wissenschaftler und schildert die dramatischen Folgen des Klimawandels. Das ist für ihn erkennbar eine Herzenssache. An den gewählten US-Präsidenten Donald Trump richtet er sich erst ganz am Ende seiner Rede und fordert ihn auf, sich zu informieren. "Niemand hat das Recht, aufgrund purer Ideologie Entscheidungen zu treffen, von der Milliarden Menschen abhängen. Ohne saubere Information."

Was Kerry in Marrakesch nicht sagt - und darüber gibt es hier einiges Rätselraten: Die alte US-Regierung hat klammheimlich bei der UN - als erster Staat überhaupt - einen Klimaschutzplan für die nächsten Jahrzehnte hinterlegt.

Dafür bekommt er Unterstützung aus der Industrie. Martin Kaiser von Greenpeace erklärt: "Kerrys These, dass die Wirtschaft am Weg raus aus Kohle, Öl und Gas festhalten werde, untermauern zumindest 360 Unternehmen, darunter Hewlett Packard, Starbucks und Nike." Mit dabei bei der Initiative "360+" ist auch der Nahrungsmittelkonzern Mars. Der hat sich selbst ehrgeizige Klimaziele gegeben. Eben weil der Klimawandel die Landwirtschaft weltweit gefährde, sagt Mars-Vorstandsmitglied Kevin Rabinovitch.

Der Mars-Manager bestätigt: "Unser Engagement hängt nicht von einer Regierung in einem Land ab. Der Grund, warum 360 Unternehmen so schnell zusammen waren, ist, dass wir alle wirtschaftlichen Erfolg damit verbinden." Die Unternehmen haben ihre Position in einem offenen Brief, unter anderem an Trump, formuliert. Darin fordern sie, an der Klimapolitik der Obama-Regierung festzuhalten. Wörtlich heißt es darin: "Wenn wir uns nicht auf den Weg machen, dann wird der Wohlstand in Amerika gefährdet. Aber die richtigen Dinge jetzt werden Jobs schaffen und uns wettbewerbsfähig machen."

Im kommenden Jahr wird Deutschland die G20-Präsidentschaft übernehmen. Und Umweltministerin Barbara Hendricks kündigt in ihrer Rede vor der Vollversammlung der Konferenz an: "Dabei wird Klimaschutz ein Schlüsselthema sein."

W. Eckert, SWR

