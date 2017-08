Nach Präsidentenwahl in Kenia Erneut Proteste - erneut Tote

Schüsse in den Slums von Nairobi, gewaltsame Proteste gegen Präsident Kenyatta: In Kenia nehmen die Auseinandersetzungen zu, nachdem der Amtsinhaber am Freitag zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden war. Erneut kamen Menschen ums Leben.

Nach dem Wahlsieg von Präsident Uhuru Kenyatta haben sich die gewaltsamen Proteste in Kenia ausgeweitet. Die Polizei setzte Tränengas gegen einen Konvoi von Oppositionsvertretern in der Hauptstadt Nairobi ein.

In loyal zu dem unterlegenen Kandidaten Raila Odinga stehenden Slums in Nairobi eröffnete die Polizei das Feuer, um Demonstranten zu vertreiben. Diese hatten Straßen blockiert und Barrikaden in Brand gesetzt. Fotografen der Nachrichtenagentur AP sahen, wie Polizisten in der Gegend von Mathare mit scharfer Munition schossen und Tränengas einsetzten. Ähnliche Szenen wurden in Kibera beobachtet, einem weiteren Slum von Nairobi.

Tote bei Protesten nach Präsidentenwahl in Kenia

tagesschau 17:00 Uhr, 12.08.2017, Caroline Hoffmann, ARD Nairobi







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-317367~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Neun Leichen gezählt

Nach Angaben aus einer Leichenhalle wurden neun Leichen mit Schussverletzungen aus einem Slum in Nairobi gebracht, das eine Hochburg der Opposition ist. Ein Vater erklärte, seine neunjährige Tochter sei beim Spielen mit Freunden auf einem Balkon von einer verirrten Kugel tödlich getroffen worden.

Nach Angaben einer Menschenrechtsgruppe wurden seit der Wahl am Dienstag 24 Menschen getötet. 17 der zwei Dutzend Todesfälle hätten sich in der Hauptstadt Nairobi ereignet, teilte die Nationale Kommission zu Menschenrechten Kenias mit. Die Zahl basiere zum Teil auf Berichten von Familien- und Gemeindeangehörigen. Die Kommission, die Regierungsinstitutionen beobachtet, appellierte an ranghohe Beamte, die Polizei dazu zu drängen, keine scharfe Munition mehr gegen Zivilisten einzusetzen.

James Orengo von einem Oppositionsbündnis erklärte, bei der Niederschlagung von Protesten seien mehr als 100 Menschen getötet worden. Darunter seien auch zehn Kinder, sagte er. Eine offizielle Bestätigung dieser Angaben gibt es aber nicht.

Kenyatta zum Wahlsieger erklärt

Die Wahlkommission hatte Kenyatta am Freitag zum Sieger erklärt. Der 55-Jährige erhielt demnach bei der Wahl am vergangenen Dienstag 54,27 Prozent der Stimmen, sein Gegner Odinga 44,74 Prozent. Die Kommission bezeichnete die Wahl als "glaubwürdig, fair und friedlich". Nachdem die Opposition Betrugsvorwürfe erhoben hatte, rief Kenyatta das ostafrikanische Land zur Einheit auf. Er reiche Odinga und all dessen Anhängern die Hand, sagte er.

Odinga hingegen spricht von Betrug. Er sagte unter anderem, die Datenbank der Wahlkommission sei gehackt und zugunsten seines Kontrahenten manipuliert worden.

Über dieses Thema berichteten die tagesthemen am 11. August 2017 um 23:00 Uhr und tagesschau24 am 12. August 2017 um 11:00 Uhr.