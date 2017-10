Bei gewaltsamen Zusammenstößen am Rande der umstrittenen Neuwahl in Kenia starben mindestens drei Menschen, mindestens 20 wurden verletzt. Wegen der Ausschreitungen ist die Wahl in vier Bezirken auf Samstag verschoben worden. Oppositionsführer Odinga hatte zum Boykott aufgerufen.

Am Tag der Wahlwiederholung in Kenia hat die Polizei gewalttätige Proteste mit Schüssen und Tränengas bekämpft. Drei Menschen seien dabei getötet worden, hieß es aus Polizeikreisen. Anhänger der Opposition demonstrierten gegen die Wahl, zu deren Boykott Oppositionsführer Raila Odinga aufgerufen hatte. Odinga hatte nach dem ersten Wahlgang in August schwerwiegende Fehler der Wahlkommission angeprangert.

Die Oppositionshochburg Kisumu war ein Zentrum der Proteste. In der Innenstadt sei keine einzige Wahlurne an die dortigen 190 Wahllokale ausgeliefert worden, sagte der Wahlbeauftragte John Ngutai Muyekho. Er saß mit den Wahlurnen in einer Schule und wurde von Sicherheitskräften bewacht.

Zahlreiche Schussverletzungen

Demonstranten legten in Kisumu Feuer und versperrten Straßen. Während Zusammenstößen mit der Polizei seien 25 Personen verletzt worden, viele davon durch Schüsse, sagte Aloyce Kidiwa, eine Medizinerin des Bezirks.

Ein Mensch starb im Bezirk Kisumu, zwei weitere Tote gab es in den Bezirken Homa Bay und Athi River, verlautete es aus Polizeikreisen.

In Gegenden mit vielen Unterstützern des Präsidenten Uhuru Kenyatta fanden die Wahlen statt, aber es gingen augenscheinlich weniger Wähler zu den Urnen als im August. Kenyatta betonte, dass es in 90 Prozent des Landes ruhig geblieben sei.

Schon am Tag vor der Wahl hatten Oppositionsanhänger protestiert. Sie halten die Wahl für nicht fair.

Laut Odinga werde die Opposition eine "Volksversammlung" bilden, die das Land im friedlichen Widerstand zu freien und fairen Wahlen führen werde. Der Widerstand beinhalte auch, dass Güter und Dienstleistungen derjenigen boykottiert würden, die Präsident Kenyatta bei seinem "gesetzwidrigen Griff nach der Präsidentschaft" unterstützt hätten, erklärte Odinga. Kenyatta könne eine Wahl nur mit unfairen Methoden gewinnen.

Straßenschlachten bei Neuwahl in Kenia

tagesschau 12:00 Uhr, 26.10.2017, Caroline Hoffmann, ARD Nairobi







Oberstes Gericht stoppte Abstimmung nicht

Kenias Supreme Court hatte die Abstimmung nicht gestoppt und grünes Licht gegeben. Fast 20 Millionen Wähler sind registriert, auf dem Wahlzettel stehen neben Amtsinhaber Kenyatta sieben weitere Kandidaten.

Die Konkurrenten Odinga (r) und Kenyatta vertreten auch unterschiedliche Volksgruppen.

Konflikt zwischen Ethnien

Die Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern Kenyattas und Odingas sind Ausdruck eines jahrzehntelangen Konflikts zwischen den Ethnien. Nach der Wahl 2007 hatte es bereits viele Tote in beiden Lagern gegeben. Präsident Kenyatta gehört zu den Kikuyu, die in Kenia seit Jahrzehnten Macht und Einfluss haben. Widersacher Raila Odinga gilt als ewiger Hoffnungsträger der Luo.

1/1 Wahlen in Kenia Vollbild Im Vergleich zum August nahmen bislang viel weniger Menschen an der Wahl teil. Herausforderer Raila Odinga hatte seine Unterstützer zum Boykott aufgerufen. Verändern Sie die Darstellung durch Bewegen des Bildschiebers.

Deswegen wollen diese für ihn kämpfen, wie beispielsweise Nelson Otiengo in Mathare, der die Wahl mit allen Mittel verhindern wollte. "Wir werden uns gegen die Polizei stellen und für unsere Rechte kämpfen. Wenn der Präsident uns töten will, soll er das tun." Kenia brauche auf jeden Fall einen politischen Wechsel, sagt Otiengo. "Und wie bei jedem Umsturz sterben Leute, und andere überleben."

Mit Informationen von Alexander Göbel, ARD-Studio Nairobi

Tag der Entscheidung in Kenia: Präsidentschaftswahl 2.0

Alexander Göbel, ARD Rabat, zzt. Nairobi

Über dieses Thema berichtete am 26. Oktober 2017 Deutschlandfunkum 05:17 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.