Die USA haben sich in die Krise um Katar eingeschaltet und die Golfstaaten zur Aufhebung ihrer Blockade aufgerufen. US-Außenminister Tillerson sagte, das Embargo erschwere unter anderem den Kampf gegen den IS. Trump und das US-Verteidigungsministerium schlagen andere Töne an.

In der diplomatischen Krise am Golf hat US-Außenminister Rex Tillerson Saudi-Arabien und andere arabische Staaten aufgefordert, die Isolation Katars zu beenden. "Wir rufen Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten dazu auf, die Blockade Katars zu lösen", sagte er in Washington.

Er begründete dies unter anderem mit dem Kampf gegen die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat". Die von mehreren Staaten des Nahen Ostens gegen Katar verhängte Blockade "behindert die US-Militäraktionen in der Region und die Offensive gegen den IS", sagte er.

Außerdem begründete Tillerson seine Forderung damit, dass das Embargo "humanitäre" Folgen für die katarische Bevölkerung habe. Dazu zählten zum Beispiel Nahrungsmittelknappheit und dass Geschäftsaktivitäten der USA und anderer Länder in der Region erschwert würden.

Zugleich appellierte Tillerson an Katar, die Anliegen der anderen Länder ernst zu nehmen. Der katarische Emir Tamim bin Hamad Al Thani müsse noch mehr im Kampf gegen den Terrorismus tun.

Gegensätzliche Position zum Pentagon

Damit vertritt Tillerson eine gegensätzliche Position zu der des Pentagon. Dort hatte ein Sprecher unmittelbar zuvor gesagt, die Katar-Blockade habe bislang "überhaupt keine Auswirkungen" auf die US-Operationen. Die USA haben in Katar ihre größte Militärbasis in der Region. Rund 10.000 Soldaten sind dort stationiert.

Trump brandmarkt Katar

US-Präsident Donald Trump äußerte sich auch zu Katar - deutlich aggressiver als Tillerson. "Katar ist leider seit Jahren ein Finanzier von Terrorismus und das auf sehr hohem Niveau", sagte er in Washington. Damit müsse Schluss sein, forderte er.

Sanktionen seit Montag

Saudi-Arabien und seine Verbündeten hatten am Montag überraschend die diplomatischen Beziehungen zu Katar gekappt und eine Blockade gegen das Golfemirat verhängt. Begründet wurde das Vorgehen mit Katars Verbindungen zu "Terrororganisationen" sowie seiner freundschaftlichen Beziehungen zum Iran, die besonders Riad verärgern.

Katar bereit, zu verhandeln

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hatte nach einem Treffen mit seinem katarischen Kollegen Mohammed al-Thani gefordert, im Dialog müsse alles für eine Aufhebung der See- und Luftblockade und eine Lösung der Probleme getan werden.

Katar erklärte indes, man sei bereit zu Verhandlungen mit seinen Widersachern. Sein Land halte die Diplomatie für den besten Weg zur Lösung der Krise und nicht eine Eskalation, sagte Katars Außenminister Al Thani nach dem Gespräch mit Gabriel in Wolfenbüttel.

