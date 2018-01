Katalonien hält an seinem Regierungschef im Exil fest: Puigdemont ist der einzige Kandidat für das Amt des Regionalpräsidenten. Das Parlament verschob die Wahl nun aber auf unbestimmte Zeit.

Der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent hat die Sitzung zur Regierungsbildung auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben. Die Abgeordneten hätten heute Nachmittag zusammentreten und den Regionalpräsidenten Kataloniens wählen sollen. Einziger Kandidat um das Amt ist der im Exil befindliche Carles Puigdemont, den Spaniens Zentralregierung abgesetzt hatte.

Torrent bekräftigte, er werde keinen anderen zur Wahl vorschlagen: Puigdemont habe "jedes Recht", erneut Regionalpräsident zu werden, sagte Torrent auf einer Pressekonferenz. Eine Einmischung in die Geschäfte des Regionalparlaments durch die Madrider Regierung werde nicht geduldet.

Der katalanische Parlamentspräsident Roger Torrent.

Verfassungsgericht: Kandidaten müssen persönlich anwesend sein

Das spanische Verfassungsgericht hatte zuvor bestimmt, dass ein Regionalpräsident nur gewählt werden könne, wenn er sein Programm im Parlament persönlich den Abgeordneten vorstelle. Eine Zuschaltung per Telefon ist demnach nicht zulässig. Sollte Puigdemont aus Brüssel nach Barcelona reisen, um an der Wahl teilzunehmen, droht ihm die Festnahme wegen Rebellion, Aufruhr und Veruntreuung öffentlicher Mittel. Darauf stehen in Spanien langjährige Haftstrafen.

Puigdemont hatte seit vergangenem Herbst separatistische Bestrebungen in Katalonien mit der Vorbereitung eines Referendums angeheizt. Daraus entstand ein Konflikt mit der spanischen Zentralregierung in Madrid, in dessen Folge er vor der Strafverfolgung nach Brüssel floh. Nach der Ausrufung des Unabhängigkeit hatte die Madrider Zentralregierung die Geschäfte der Regionalregierung in Barcelona übernommen und Neuwahlen angeordnet. Allerdings konnten die Separatisten bei der Wahl im Dezember entgegen den Hoffungen der Madrider Regierung unter dem Ministerpräsidenten Mariano Rajoy ihre absolute Mehrheit im Parlament in Barcelona verteidigen.

