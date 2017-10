Katalonien-Streit Verhärtete Fronten - und ein Appell aus Brüssel

Tag eins nach dem umstrittenen Referendum: Beide Seiten, die Separatisten und die spanische Regierung, beraten darüber, was sie als Nächstes tun wollen. Jede Seite für sich - die Situation ist festgefahren. Die EU appelliert an beide: Redet miteinander, aber schnell.

Nach dem von Polizeigewalt überschatteten Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien ist kein Ausweg aus der politischen Krise abzusehen. Nach Beratungen mit seinen Verbündeten hinter verschlossenen Türen, erklärte der Chef der katalanischen Regionalregierung Carles Puigdemont das Ergebnis des Referendums für ihn "verbindlich". Nun müsse das Regionalparlament in Barcelona über die Ausrufung der Unabhängigkeit entscheiden, sagte er.

Auch Ministerpräsident Mariano Rajoy will sich heute mit der Führung seiner Volkspartei und den oppositionellen Sozialisten treffen, um zu besprechen wie die Zentralregierung reagieren soll. Videos und Fotos von brutalen Polizeiaktionen hatten in Katalonien, aber auch anderswo Empörung ausgelöst. In einer Aufnahme war zu sehen, wie sich Polizisten einen Weg durch die Menge in einem Wahllokal bahnten und dabei Menschen eine Treppe hinunterwarfen.

Der spanische Regierungschef Mariano Rajoy wird für das brutale Vorgehen der Polizei kritisiert. Für den Chef der katalanischen Regionalregierung Carles Puigdemont ist das Ergebnis verbindlich.

"Zeit für Einheit und Stabilität"

Die EU-Kommission rief beide Seiten auf, rasch von einer Konfrontation zum Dialog überzugehen. "Gewalt kann nie ein Mittel der Politik sein", sagte Kommissionsprecher Margaritis Schinas. Es sei "an der Zeit für Einheit und Stabilität und nicht für Spaltung und Zersplitterung".

Schinas kündigte für den Nachmittag ein Telefonat des Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker mit dem spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy an. Man vertraue darauf, dass Rajoy "diesen schwierigen Prozess managt und dabei die spanische Verfassung und die darin garantierten Grundrechte der Bürger vollständig respektiert".

Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel rief die beiden Konfliktparteien "dringend" zu Gesprächen auf, "um zu einer politisch tragfähigen Lösung zu kommen". Die Bundesregierung hoffe "auf eine schnelle Beruhigung der Lage, auf Grundlage des Rechtsstaates und des Dialogs, selbstverständlich im Rahmen der spanischen Verfassung".

Kein Kontakt zwischen Puigdemont und Rajoy

Puigdemont sprach sich für eine Vermittlung durch die EU aus. Er selbst habe keinen Kontakt zum spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy. Außerdem fordert er, dass Verfahren gegen diejenigen angestrengt werden, die für die Gewalt während der Abstimmung verantwortlich seien. Ein Sonderausschuss werde die Vorwürfe der Grundrechtsverletzungen prüfen.

Die katalanische Regierung beziffert die Zahl der Verletzten auf 900. Nach Darstellung der Regionalregierung konnten die Wahllokale trotzdem Ergebnisse liefern: Nach vorläufigem Stand stimmten 90 Prozent der Katalanen für die Abspaltung von Spanien und erteilten ihr damit ein Mandat für eine Unabhängigkeitserklärung. Allerdings nahmen weniger als die Hälfte der 5,3 Millionen Wahlberechtigten an der Abstimmung teil. Die Wahlbeteiligung lag offiziell bei 42,3 Prozent.

Vorwürfe an beide Seiten

Spaniens Ministerpräsident Rajoy und seine Regierung betrachten das Referendum hingegen als illegal und ungültig. Die spanischen Behörden hatten versucht, die Abstimmung mit massiven Polizeieinsätzen zu verhindern.

Die spanische Tageszeitung "El País" machte in einem Leitartikel die katalanische Regierung für die "schändlichen" Ereignisse verantwortlich. Das Blatt kritisierte aber auch, dass die Zentralregierung in Madrid seit sieben Jahren die Autonomiebestrebungen in Katalonien nicht in den Griff bekommen habe. Der Sonntag sei ein Tiefpunkt für Spanien gewesen, hieß es in "El País".