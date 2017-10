Aus Sicht der spanischen Zentralregierung und des Verfassungsgerichts war das Referendum illegal. Die Regionalregierung Kataloniens beansprucht danach aber mehr denn je das Recht auf einen eigenen Staat. Nach ihren Angaben stimmten 90 Prozent für die Unabhängigkeit.

Beim umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien haben sich nach Angaben der regionalen Behörden 90 Prozent der Wähler für eine Loslösung von Spanien ausgesprochen. Dieses Resultat gab der Sprecher der Regionalregierung, Jordi Turull, in der Nacht bekannt.

Beschlagnahmte Wahlurnen nicht ausgezählt

Seinen Angaben zufolge gaben aber weniger als die Hälfte der 5,3 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimmen ab: Insgesamt seien 2,26 Millionen Stimmzettel gezählt worden, die Zahl der "Ja"-Stimmen habe bei 2,02 Millionen gelegen. Acht Prozent hätte sich gegen die Unabhängigkeit ausgesprochen, die restlichen Stimmzettel seien leer oder ungültig gewesen. In dem vorläufigen Ergebnis seien Stimmen aus den von der spanischen Polizei beschlagnahmten Wahlurnen nicht eingeschlossen.

Die spanische Polizei hatte den Tag über versucht, die Abstimmung zu verhindern. Sowohl die Regierung in Madrid als auch das Verfassungsgericht des Landes haben die Abstimmung für unzulässig erklärt.

Polizei versuchte Abstimmung zu verhindern

Dessen ungeachtet beansprucht die katalanische Regionalregierung nach dem Referendum das Recht auf die Gründung eines eigenen Staates. Bereits vor Bekanntgabe des Ergebnisses sagte Regionalpräsident Carles Puigdemont in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache: "An diesem Tag der Hoffnung und des Leidens haben Kataloniens Bürger das Recht auf einen unabhängigen Staat in Form einer Republik erworben."

Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy erklärte die Abstimmung dagegen erneut für ungültig. Es habe kein Unabhängigkeitsreferendum gegeben, sagte Rajoy. Er hoffe, dass die katalanische Führung den Weg verlassen, der nirgends hinführe. Nach einem vom katalanischen Parlament verabschiedeten "Abspaltungsgesetz" soll die Unabhängigkeit bei einem Sieg des "Ja"-Lagers innerhalb von 48 Stunden ausgerufen werden.

Die spanische Landespolizei hatte mit teils massiver Gewalt versucht, das Referendum zu unterbinden. Die Beamten stürmten Wahllokale und gingen gegen potenzielle Wähler teilweise in Kampfmontur mit Schlagstöcken und Gummigeschossen vor. Nach Angaben der Regionalregierung wurden mehr als 840 Menschen verletzt.

Aufruf zum Generalstreik für Dienstag

Ein Sprecher der Regionalregierung kündigte juristische Schritte gegen die Zentralregierung in Madrid an. Diese werde sich vor internationalen Gerichten wegen der Gewalt verantworten müssen. Auch im Ausland wurde Kritik am Vorgehen der Polizei laut. Rajoy hingegen verteidigte den Polizeieinsatz als erforderlich und gerechtfertigt.

Verschiedene Gewerkschaften und Organisationen in Katalonien riefen für Dienstag zu einem Generalstreik auf. Sie wollen damit gegen den Polizeieinsatz protestieren. Eine "schlagkräftige Antwort" auf die Repression sei nötig, sagte die regionale Sprecherin des nationalen Gewerkschaftsbundes CCOO, Dolors Lobet.