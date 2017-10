Die spanische Polizei hat offenbar Gummigeschosse gegen Befürworter des Unabhängigkeitsreferendums eingesetzt: Mindestens 38 Menschen wurden dabei in Barcelona verletzt. Die Polizei räumte einige Wahllokale, in anderen wurde dennoch abgestimmt.

Die spanische Polizei ist nach Beginn eines von der Zentralregierung für illegal erklärten Unabhängigkeitsreferendums gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen.

Zu dem Zusammenstoß kam es, als die Polizei gewaltsam in die Schule im Stadtzentrum Barcelonas eingedrang, um Wahlurnen zu beschlagnahmen. Als sie das Gebäude wieder verlassen wollten, versperrten ihnen Hunderte Demonstranten den Weg und versuchten, den Abtransport der beschlagnahmten Wahlurnen zu unterbinden.

Verletzungen durch Gummigeschosse

Laut Augenzeugen setzte die Polizei dabei auch Gummimunition ein. Dabei wurden mindestens 38 Menschen verletzt. Den katalanischen Rettungskräften zufolge handelt es sich dabei überwiegend um leichte Verletzungen. Drei Menschen seien jedoch schwer verletzt.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont sprach auch vom Einsatz von Schlagstöcken. Er verurteilte die "ungerechtfertigte" und "unverantwortliche" Gewalt, mit der der spanische Staat gegen friedliche Demonstranten vorgehe.

Der Vertreter der Zentralregierung in Katalonien, Enric Millo, verteidigte das Eingreifen. "Wir mussten etwas unternehmen, was wir nicht machen wollten", sagte er. Die Aktionen der Sicherheitskräfte zielten dabei nicht auf die Wähler, "die sich aus freien Stücken den Wahlbüros genähert haben, um ihre Meinung auszudrücken", sondern auf die Beschlagnahmung von Wahlurnen und Wahlzetteln ab.

Katalanische Polizei untätig

Eigentlich hatte bereits die katalanische Regionalpolizei Mossos d'Esquadra den Befehl, Schulen und andere Wahllokale noch am Morgen abzuriegeln. Sie war jedoch erst vor dem Referendum Madrid unterstellt worden. Dem Befehl kam sie nicht nach und blieb passiv. Die Generalstaatsanwaltschaft will deswegen Ermittlungen aufnehmen.

Der Einsatz gegen die katalanischen Unabhängigkeitsbefürworter wurde deswegen von der Nationalen Polizei und der Guardia Civil durchgeführt. Die Einsatzkräfte waren zum Großteil bereits in der Stadt, ein massives Aufgebot hatte die spanische Zentralregierung im Hafen stationiert.

Abstimmung läuft dennoch

Eine Lösung der verfahrenen Situation ist nicht in Sicht. Der katalanische Regionalpräsident Puigdemont betonte, jeder der abstimmen wolle, könne das tun. Seine Regionalregierung verkündete am Vormittag, mehr als 70 Prozent der Wahllokale seien trotz des Polizeieinsatzes an machen Orten geöffnet.

Auch im selbst gelang es, seine Stimme abzugeben - zwar nicht im ursprünglich geplanten Ort, aber in einem anderen Dorf.

Der katalanische Minister Raul Romeva hatte am Morgen allerdings die Schwierigkeiten eingestanden. Trotzdem würden alle wählen können, die das wünschen. Es reiche, in irgendeinem Wahllokal vorstellig zu werden. Mithilfe eines Computerprogramms werde sichergestellt, dass Menschen nicht zweimal wählen können.

Spanien spricht von Betrug

Die spanische Regierung kritisiert die Abstimmung als eine Farce. Millo, sprach als Vertreter der Zentralregierung von Betrug - und betonte, dass die Volksabstimmung keinerlei rechtliche Wirkung habe. Am rechtlichen Status von Katalonien werde sich deshalb nichts ändern.

Mit Informationen von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Katalonien stimmt ab - oder nicht

M. Dugge, ARD Madrid

01.10.2017 06:35 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 01. Oktober 2017 um 04:35 Uhr.