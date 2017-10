Referendum in Katalonien Polizei räumt die Wahllokale

Die spanische Polizei hat Wahlurnen und Stimmzettel für das katalanische Unabhängigkeitsreferendum beschlagnahmt. Hunderte Menschen waren zu den Abstimmungsorten gekommen - nun versucht die Polizei, die Wahllokale zu räumen.

In Katalonien hat das umstrittene und vom spanischen Verfassungsgericht untersagte Unabhängigkeitsreferendum begonnen. Zwar öffneten einige Wahllokale, doch die Polizei beschlagnahmte Wahlurnen und Stimmzettel, wie das spanische Innenministerium mitteilte.

Die katalanische Regionalregierung hatte es zuvor offenbar geschafft, die Urnen zu einigen Wahllokalen zu bringen, obwohl die spanische Polizei nach den Orten gesucht hatte, an denen die Wahlurnen versteckt gehalten wurden.

Polizeieinsatz vor Wahllokalen

Am Morgen versammelten sich in mehreren Städten Hunderte Menschen vor den Wahllokalen versammelt, um der Polizei den Zutritt zu versperren. Wie in einem Live-Video der Zeitung "El Pais" zu sehen ist, geht die Polizei nun an mehreren Orten dagegen vor und versucht, die Wahllokale zu räumen.

Polizei mobilisiert, Technik gesperrt

Die spanische Zentralregierung hält das Referendum für illegal und will es verhindern. Die Polizei hatte Stimmzettel und Abstimmungsunterlagen beschlagnahmt, katalanische Regierungsmitarbeiter wurden festgenommen und mehr als die Hälfte der rund 2300 Wahllokale geschlossen. Ein massives Polizeiaufgebot wurde mobilisiert, außerdem leiteten die Behörden der Zentralregierung Ermittlungen gegen die Bürgermeister Kataloniens ein, die das Referendum unterstützen.

Gesperrt sei in jedem Fall auch die Technik, die für das Referendum nötig sei, so Regierungssprecher Inigo Mendez de Vigo. "Wir wurden über einen gezielten Schlag gegen die Organisation des illegalen Referendums informiert", berichtete er. "Im Technologie-und Kommunikationszentrum der katalanischen Regierung wurden die Systeme außer Betrieb genommen. So soll vermieden werden, dass online gewählt werden kann - und auch, dass Stimmen ausgezählt werden können."

Wie viele Menschen werden abstimmen (können)?

Die Regionalregierung hält dennoch an ihrem Plan fest, die Abstimmung über die Loslösung von Spanien abzuhalten. Allerdings schraubten die Organisatoren die Erwartungen wegen der Maßnahmen Madrids zurück: "Wir wollen natürlich, dass so viele Menschen wie möglich wählen gehen", sagte Jordi Sanchez von der separatistischen Organisation "Katalanische National-Versammlung", ANC. "Schon eine Million Wähler wäre ein durchschlagender Erfolg. Wir arbeiten daran, dass diese Zahl übertroffen wird."

Das wäre jedoch gerade mal ein Fünftel der Wahlberechtigten. Dennoch hatte die Regionalregierung angekündigt, innerhalb von 48 Stunden die Unabhängigkeit zu erklären, wenn die Referendumsteilnehmer mehrheitlich dafür stimmen.

Demonstrationen für und gegen die Unabhängigkeit

Katalonien mit seinen etwa 7,5 Millionen Einwohnern ist etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen und kommt für knapp ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsprodukts auf. In der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens, in der eine eigene Sprache gesprochen wird, gibt es seit Jahrzehnten Bestrebungen, sich von Spanien loszulösen. In den Umfragen liegen die Gegner einer Unabhängigkeit zumeist deutlich vorn - allerdings pocht die Mehrheit der Katalanen auf ihr Recht, ein solches Referendum abhalten zu dürfen.

Am Tag vor dem Referendum zeigten die Gegner der Unabhängigkeit in Barcelona Flagge.

Madrids verschärfte Gangart brachte in den vergangenen Tagen in Barcelona und anderen Städten Hunderttausende empörte Katalanen auf die Straße.

Gestern gingen allerdings auch Menschen auf die Straße, um gegen die Unabhängigkeit zu demonstrieren. Unter den Demonstranten in Barcelona und vielen anderen Orten in Spanien nahmen mischten sich jedoch auch Rechtsextreme unter die Demonstranten. Viele fürchten, dass das katalanische Referendum den Rechten Zulauf bescheren könnte.

Mit Informationen von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid

Katalonien stimmt ab - oder nicht

M. Dugge, ARD Madrid

01.10.2017 06:35 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 01. Oktober 2017 um 04:35 Uhr.