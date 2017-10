Die Abgeordneten des katalanischen Regionalparlaments in Barcelona haben einer Resolution zur Abspaltung von Spanien zugestimmt. Unmittelbar nach dem Votum versprach Spaniens Ministerpräsident Rajoy, die Gesetzmäßigkeit in Katalonien wieder herzustellen.

Das katalanische Parlament hat für die Abspaltung von Spanien gestimmt. Die Abgeordneten in Barcelona votierten in geheimer Abstimmung mit 70 zu zehn Stimmen für die Loslösung der autonomen Region von der Zentralregierung in Madrid. Zwei Stimmzettel wurden leer abgegeben. Insgesamt sitzen 135 Abgeordnete im katalanischen Parlament. Vor der Abstimmung hatten Dutzende Abgeordnete der spanischen Konservativen, Sozialisten und der Liberalen aus Protest das Parlament verlassen.

Auf den Straßen Barcelonas brach nach der Abstimmung Jubel aus.

Die Resolution zur Konstituierung "einer katalanischen Republik als unabhängigen und souveränen Staat" hatten Parlamentarier aus dem Regierungsbündnis und linke Abgeordnete eingebracht.

In der Nähe des Regionalparlaments fanden sich Tausende Unabhängigkeitsbefürworter zu Demonstrationen ein.

Showdown in Madrid

Spaniens Ministerpräsident rief auf Twitter die Bürger zur Ruhe auf. "Der Rechtsstaat wird die Rechtmäßigkeit in Katalonien wiederherstellen", schrieb er.

In Madrid tagt gleichzeitig der spanische Senat, um über eine Entmachtung der katalanischen Regionalregierung zu entscheiden. Rajoy kündigte zum Auftakt der Debatte Konsequenzen für die Führung in Barcelona an: Sollte der Senat der Zentralregierung die erbetenen Sondervollmachten gewähren, werde die erste Maßnahme sein, Kataloniens Regionalpräsidenten Puigdemont zu entlassen.

Mariano Rajoy Brey @marianorajoy Pido tranquilidad a todos los españoles. El Estado de Derecho restaurará la legalidad en Cataluña. MR Twitter 27.10.2017 15:29 Uhr via

Während die Regionalregierung die Gesetze breche, habe Madrid lange auf eine Anwendung des Artikels 155 verzichtet, weil es Hoffnung gegeben habe, dass die Politiker in Barcelona zur Normalität zurückkehren könnten. Die von der Regionalregierung wiederholt beteuerte Gesprächsbereitschaft tat Rajoy als taktischen Winkelzug ab. "Der einzige Dialog, der mir angeboten wurde, war der über die Bedingungen und den Zeitplan für die Unabhängigkeit Kataloniens." Dies verbietet ihm aber die spanische Verfassung, sagte Rajoy in einer mit viel Applaus bedachten Rede.

Rajoy hatte die Parlamentskammer am vergangenen Samstag auf Grundlage des Verfassungsartikels 155 dazu aufgerufen, der Entmachtung sowie der Ausrufung von Neuwahlen in Katalonien binnen sechs Monaten zuzustimmen. Da seine Volkspartei im Senat die Mehrheit hat, gilt dessen Zustimmung als sicher.