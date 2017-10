In Spanien spitzt sich die Lage weiter zu: Das katalanische Regionalparlament hat sich gegen das Verbot des spanischen Verfassungsgerichts gestellt und setzt am Montag eine Debatte über den umstrittenen Schritt in die Unabhängigkeit an.

Das katalanische Regionalparlament will am Montag zusammenkommen, um über eine Loslösung von Spanien zu debattieren - trotz des Verbots des spanischen Verfassungsgerichts.

"Das Parlament wird diskutieren, das Parlament wird sich treffen. Es wird eine Debatte geben, und das ist wichtig", sagte der für Außenpolitik zuständige Vertreter der katalanischen Regionalregierung, Raul Romeva, der BBC.

Demonstrationen gegen eine Unabhängigkeit

Am Donnerstag hatte das oberste spanische Gericht die Sitzung des Regionalparlaments untersagt, weil eine Unabhängigkeitserklärung Kataloniens gegen die Verfassung des Landes verstoßen würde. Auch das Referendum war bereits unzulässig.

Mit der Entscheidung, die Sitzung des Parlaments zu verbieten, kamen die Richter dem Antrag der Katalanischen Sozialistischen Partei PSC nach, die eine Lossagung von Spanien ablehnt und Beschwerde gegen die Sitzung eingelegt hatte.

Auch in der Bevölkerung gibt es bei weitem nicht nur Befürworter der Unabhängigkeit. Sowohl in Barcelona auch in Madrid gingen am Abend zahlreiche Menschen auf die Straße, um gegen Kataloniens Unabhängigkeitsbestrebungen zu demonstrieren.

Ursprung des Konfliktes in Katalonien liegt lange zurück

Morgenmagazin 05:30 Uhr, 06.10.2017, Sebastian Kisters, HR Madrid







Droht die "nukleare Option"?

Als Reaktion auf eine mögliche Unabhängigkeitserklärung könnte die spanische Regierung erstmals in der Geschichte des Landes auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen - die sogenannte "nukleare Option". Darüber kann Madrid die Regionalregierung entmachten.

Der Artikel beschreibt die Verpflichtung der Regionalregierungen, sich an die Verfassung und das allgemeine Interesse ganz Spaniens zu halten. Tut eine Regionalregierung das nicht, ist die Zentralregierung zu "erforderlichen Maßnahmen" berechtigt, um laut Verfassungstext "die Autonome Gemeinschaft zu der zwangsweisen Erfüllung dieser Verpflichtungen anzuhalten".

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz klarer Warnungen der spanischen Zentralregierung das Referendum über die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens abgehalten. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten dabei 90 Prozent der Wähler für die Abspaltung. Die Wahlbeteiligung habe bei 42 Prozent gelegen.

Über dieses Thema berichtete das ARD Morgenmagazin am 06. Oktober 2017 um 05:30 Uhr und Deutschlandfunk am 05. Oktober 2017 um 18:26 Uhr.