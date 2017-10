Abspaltung von Spanien Macht Katalonien am Montag Ernst?

Keine Entspannung in Katalonien: Schon am Montag könnte die Regionalregierung die Unabhängigkeit erklären. Madrid kann dann auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen - und die Regierung in Barcelona entmachten. Deren Präsident kritisierte am Abend König Felipe.

Schon in fünf Tagen könnte Katalonien einseitig die Abspaltung von Spanien ausrufen. Für Montag haben die Parteien der separatistischen Koalitionsregierung in Barcelona eine Plenarsitzung des Regionalparlaments einberufen. Dabei könnte auch die Unabhängigkeit erklärt werden, heißt es mehreren Nachrichtenagenturen zufolge aus Kreisen der Regionalregierung. Bei der Sitzung soll das Ergebnis des Referendums vom Sonntag besprochen werden.

Zuvor hatte Regionalpräsident Carles Puigdemont angekündigt, die offizielle Loslösung Kataloniens von Spanien sei nur noch "eine Frage von Tagen". Sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde Katalonien binnen 48 Stunden die Unabhängigkeit ausrufen, sagte er dem britischen Sender BBC. Voraussichtlich bis zum Ende der Woche würden noch Stimmen aus dem Ausland ausgezählt.

Kritik am König

In einer Fernsehansprache am Abend forderte Puigdemont erneut einen Vermittler. Er stellte aber auch klar, dass die Pläne zur Ausrufung der Unabhängigkeit von Spanien verwirklicht werden sollen. "Meine Regierung wird keinen Millimeter von ihrer Verpflichtung abrücken", sagte der 54-Jährige. Er habe in den vergangenen Tage viele Vermittlungsangebote erhalten. Es wäre "unverantwortlich" von Madrid, die Angebote auszuschlagen.

Scharfe Kritik äußerte er auch an der Rede, die König Felipe VI. am Abend zuvor gehalten hatte. Der König schließe sich der Politik der Zentralregierung an und werde der vermittelnden und ausgleichenden Rolle eines Staatsoberhaupts nicht gerecht, erklärte Puigdemont. "So nicht! Mit ihrer Entscheidung haben Sie sehr viele Menschen in Katalonien enttäuscht", sagte er in Richtung des Monarchen.

Der Katalonien-Konflikt spitzt sich weiter zu

tagesschau 20:00 Uhr, 04.10.2017, Stefan Schaaf, ARD Madrid







Schwere Vorwürfe von König Felipe

Am Dienstagabend hatte sich der König erstmals in den Konflikt eingeschaltet - mit schweren Vorwürfen Richtung Barcelona. Mit ihrem "unverantwortlichen Verhalten" gefährde die Regionalregierung die "wirtschaftliche und soziale Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens", sagte er in einer Fernsehansprache.

Um eine Unabhängigkeitserklärung zu verhindern, könnte die spanische Regierung nun erstmals in der Geschichte des Landes auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen. Darüber kann Madrid die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Teilautonomie entziehen.

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz klarer Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens abgehalten. Nach Angaben der Regionalregierung stimmten dabei 90 Prozent der Wähler für die Abspaltung. Die Wahlbeteiligung habe bei 42 Prozent gelegen.