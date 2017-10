Es ist das letzte Ultimatum an Katalonien: Bis Donnerstag, 10 Uhr, soll Regionalpräsident Puigdemont erklären, ob er die Unabhängigkeit ausgerufen hat oder nicht. Was könnte danach passieren? Ein Überblick über verschiedene Szenarien.

Die spanische Zentralregierung erwartet, dass der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont bis Donnerstag von einer Unabhängigkeitserklärung Abstand nimmt. "Ich rufe Puigdemont auf, besonnen und ausgewogen zu handeln", erklärte Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy in Madrid. Gleichzeitig drohte Vize-Regierungschefin Soraya Sáenz de Santamaría den Katalanen offen mit dem Aussetzen der Autonomie. Welche Möglichkeiten haben beide Seiten?

Er könnte auch auf die Forderungen der spanischen Zentralregierung eingehen. Dann wäre er aber in den Augen vieler verbrannt - und könnte die Unabhängigkeitsbewegung nicht mehr anführen. Eine Neuwahl in Katalonien könnte die Folge sein. Diese Option ist aber eher unwahrscheinlich: Puigdemont werde von seiner Position nicht abrücken, erklärte bereits ein Sprecher der Regionalregierung.

Kataloniens Präsident Puigdemont könnte dieses letzte Ultimatum einfach verstreichen lassen. Es wäre eine deutliche Missachtung der Forderung der Zentralregierung. Möglich wäre auch eine weitere Erklärung, die zentrale Fragen offen lässt. In seiner Rede am Montag hatte Puigdemont nicht gesagt, ob er zuvor die Unabhängigkeit erklärt hat oder nicht.

Sollte Katalonien den Forderungen der Zentralregierung nicht nachkommen, kann Ministerpräsident Mariano Rajoy ein Verfahren nach Artikel 155 der Verfassung einleiten. Es erlaubt der Regierung, die notwendige Mittel zu ergreifen, um eine autonome Region zur Erfüllung ihrer rechtlichen Pflichten zu zwingen. Es wäre ein Novum in Spanien: Seit Inkrafttreten der Verfassung von 1978 wurde Artikel 155 noch nicht angewendet.

Die Zentralregierung könnte Regionalpräsident Puigdemont absetzen und die katalanische Regierung auflösen. Damit würde sie eine Neuwahl des Regionalparlaments erzwingen. Um ihren Einfluss zu stärken, könnte die Zentralregierung außerdem wichtige Posten mit eigenen Leuten besetzen - die Spitze des katalanischen Zivilschutzes oder der Polizei beispielsweise. Die Autonomie Kataloniens wäre durch den Einsatz von Artikel 155 nicht automatisch abgeschafft. Das hat Rajoy bereits in einem Brief an Puigdemont erklärt.