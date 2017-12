Nach Monaten der Krise wählt Katalonien heute ein neues Regionalparlament. Setzen sich die Befürworter einer Unabhängigkeit durch oder die Gegner? Die Wahlbeteiligung könnte eine entscheidende Rolle spielen.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid, zzt. Barcelona

Es ist "nur" eine Regionalwahl - aber es steht mehr auf dem Spiel. Sollten die Separatisten die Wahlen heute gewinnen, hat Spanien ein dickes Problem. Aber ist das Thema Unabhängigkeit bei einer Niederlage der Separatisten erledigt? In jedem Fall rüstet Spanien sich für einen spannenden Wahltag.

Gràcia ist eines der Stadtviertel von Barcelona, in denen besonders viele Anhänger der Unabhängigkeitsparteien leben. In den Straßen und Gassen hängen die Flaggen der Bewegung an Häuserbalkonen. Graffitis mit der durchgestrichenen Zahl 155 sind auf Wände gesprüht - um zu zeigen: Wir sind gegen den Verfassungsparagraphen 155, mithilfe dessen die spanische Zentralregierung die Geschäfte der Regionalregierung in Katalonien übernommen hat.

Hoffnung auf das Ungewisse

Clara will, dass sich das schnellstmöglich wieder ändern. Sie wählt deshalb heute eine der separatistischen Parteien. Sie geht davon aus, dass der Block der Unabhängigkeitsparteien gewinnen wird. "Und danach werden sie viel bewegen: Unser Präsident Puigdemont kehrt zurück", prophezeit Clara. "Die Parteien formen wieder gemeinsam eine Regierung. Ich glaube, dann können wir sehr stark sein." Stark auf dem Weg zu einer Republik Katalonien, meint Clara. Doch wie das genau funktionieren soll - vorbei an der spanischen Verfassung - weiß auch sie nicht.

Hilario fühlt sich in Gràcia nicht mehr so richtig wohl. Denn er gehört zu den wenigen, die nicht wollen, dass sich Katalonien von Spanien abspaltet. Der Rentner kommt ursprünglich aus dem Süden Spaniens, lebt aber seit 50 Jahren in Katalonien. Nie habe es Probleme gegeben - bis jetzt: "Meine Tochter und meine Freunde denken plötzlich anders. Ich verstehe das nicht, bis vor Kurzem war noch alles gut."

Ergebnis völlig offen

Welche politische Seite das Rennen machen wird, ist völlig offen. Einige Umfragen sagen dem Lager der Unabhängigkeitsbefürworter eine knappe Mehrheit an Parlamentssitzen voraus, andere Erhebungen sehen die Gegner vorne.

Eine entscheidende Rolle könnte die Wahlbeteiligung spielen - Beobachter halten es für möglich, dass sie bei über 80 Prozent liegen wird. "Zum ersten Mal überhaupt kündigen die Gegner der Unabhängigkeit an, massiv zur Wahl zu gehen", sagt Pablo Simón, Politikwissenschaftler an der Madrider Universität Carlos III. Dies seien Bürger, die sonst am Wahltag zu Hause geblieben seien. "Das sind Menschen, die lieber Spanisch als Katalanisch sprechen und mit diesem 'katalanischen Gefühl' nicht so viel anfangen können." Die Bedeutung der Wahl für die Zukunft Spaniens und Kataloniens mobilisiere sie und die Aussicht, dass eine Handvoll Stimmen entscheide.

Es steht viel auf dem Spiel

Auch ein Nachbar Kataloniens beobachtet diese Wahl ganz genau: Andorra. Staatsoberhaupt des Fürstentums in den Pyrenäen sind ein katalanischer Bischof und der französische Präsident. Amtssprache ist Katalanisch. Tausende Katalanen leben und arbeiten in Andorra. Die Regierung will, dass dieses gut funktionierende, nachbarschaftliche Verhältnis nicht kaputt geht.

Ministerpräsident Antoni Martí geht von einem knappen Wahlergebnis aus. An die neue Regierung richtet er genaue Erwartungen: "Sie muss zusammen mit der anderen Seite erreichen, dass eine so brilliante Bevölkerung wie die katalanische nicht zerbricht. Was nun in Katalonien passiert, bestimmt die Zukunft der nächsten Jahre. Und die muss vom Dialog mit Spanien geprägt sein."

Ungewöhnliches Wahl-Datum

Ungewöhnlich an dieser Wahl ist, dass sie an einem Werktag stattfindet, nicht an einem Sonntag. Das war in Spanien zuletzt im Jahr 1982 der Fall. Arbeitgeber sind deshalb angewiesen, ihren Mitarbeitern bis zu vier Stunden frei zu geben, damit sie ins Wahllokal ihres Wohnortes fahren und abstimmen können.

Rentner Hilario aus Gràcia will am Mittag wählen gehen. Seine Hoffnung: eine neue Regionalregierung, die Spanien zusammenhält. "Sich zu trennen, ist doch Unsinn in dieser Welt, in der wir heute leben." Sollte sich Katalonien von Europa abschirmen, könnte das viele Probleme mit sich bringen. "Europa muss zusammenbleiben - stark und wettbewerbsfähig", sagt Hilario.

Die Wahl läuft bis 20 Uhr, erste greifbare Ergebnisse dürften am späten Abend vorliegen.