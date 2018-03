Die Regierungsbildung in Katalonien bleibt schwierig. Die Separatisten-Partei CUP zog ihre Unterstützung für den Präsidentschaftskandidaten zurück.

Von Oliver Neuroth, ARD-Studio Madrid

In der spanischen Region Katalonien stehen die großen Separatisten-Parteien vor neuen Problemen. Ihrem Präsidentschaftskandidaten fehlen die nötigen Stimmen im Parlament.

Die beiden großen Unabhängigkeitsparteien wollten den ehemaligen katalanischen Regierungssprecher Jordi Turull am Nachmittag zum neuen Regionalpräsidenten wählen. Doch dafür wäre die Unterstützung der kleinen, radikalen Separatistenpartei CUP nötig. Diese hat nun entschieden, sich bei der Abstimmung im Parlament zu enthalten. Einige Abgeordneten halten Turull nicht für den geeigneten Kandidaten - unter anderem, weil er in Korruptionsfälle verstrickt sein soll.

Kommt der Kandidat in Haft?

Damit ist ein weiterer Versuch der Regierungsbildung in Katalonien gescheitert, der dritte nach der Wahl Ende Dezember. Auch die spanische Zentralregierung will Turull als katalanischen Regionalpräsidenten verhindern. Ihr Argument: Gegen den Politiker laufen Ermittlungen der Justiz. Morgen will eine Richter entscheiden, ob Turull in Untersuchungshaft genommen wird - wegen seiner Verwicklungen in den katalanischen Unabhängigkeitskampf.

Sollte Turull nicht in U-Haft kommen, kann am Samstag ein neuer Anlauf starten, ihn zum Regionalpräsidenten zu wählen. Dann ist nur die einfache Mehrheit an Stimmen nötig, und die könnten sich die beiden großen Separatistenparteien organisieren. Scheitert auch dieser Versuch, steuert Katalonien auf eine weitere Neuwahl zu.

Oliver Neuroth, ARD Madrid

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 22. März 2018 um 14:00 Uhr in den Nachrichten.