Nach dem harten Vorgehen der spanischen Polizei steht das Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens infrage. Befürworter einer Loslösung von Spanien kündigten eine "Dauer-Mobilisierung" an. Das Auswärtige Amt rät Urlaubern zu Vorsicht.

Die Organisatoren des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums haben erstmals eingestanden, dass das Votum nach den Polizeirazzien der Zentralregierung infrage steht. "Es ist offensichtlich, dass wir nicht so abstimmen können wie wir es eigentlich wollten", sagte der Wirtschaftsminister der ostspanischen Region, Oriol Junqueras, dem Fernsehsender TV3. Er glaube dennoch, dass sich viele Wähler beteiligen werden.

Stimmzettel und Wahlurnen beschlagnahmt

Die der Madrider Regierung unterstellte Guardia Civil war mit Razzien gegen die Regionalverwaltung vorgegangen und hatte Stimmzettel und Wahlurnen beschlagnahmt. Zudem wurde ein katalanischer Wirtschaftsstaatssekretär und weitere ranghohe Politiker und Beamte festgenommen.

Der Streit über das für den 1. Oktober angesetzte Referendum hat Spanien in eine der schwersten Krisen seit der Franco-Diktatur gestürzt. Nach Ansicht der Zentralregierung ist die Abstimmung verfassungswidrig. Gegen die Razzien demonstrierten in der Nacht Zehntausende Menschen vor dem Sitz der Regionalregierung in Barcelona. Viele schwenkten die rot-gelbe katalanische Flagge und riefen "Besatzer raus" oder "Wo ist Europa?".

Polizisten festgesetzt

Militante Kämpfer hielten den Zugang zu dem Gebäude sowie zum Wirtschaftsministerium besetzt. Nach Polizeiangaben saßen in den beiden Regierungsgebäuden weiterhin mehrere spanische Polizisten fest, die dort Büros durchsucht hatten. Sie konnten die Gebäude erst am Morgen verlassen.

Auch heute gingen wieder Tausende Demonstranten in Barcelona auf die Straße. Vor dem Obersten Gericht forderten sie Freilassung von insgesamt mehr als zehn Festgenommen und kündigten eine "dauerhafte Mobilisierung" an.

Mehrheit will ein Referendum

In Madrid erklärte ein Regierungssprecher, die Protestaktionen seien von einer kleinen Gruppe organisiert worden. Sie spiegelten nicht die Ansichten der Mehrheit wider. Umfragen zufolge sind etwa 40 Prozent der Katalanen für eine Unabhängigkeit. Die Mehrheit allerdings will in einem Referendum darüber abstimmen.

Unklar ist, ob die Regierung in Madrid mit den Polizeirazzien das Votum verhindern kann. Möglicherweise bekommt die Unabhängigkeitsbewegung damit auch Zulauf. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte die Organisatoren des Referendums am Mittwochabend aufgefordert, die Abstimmung abzusagen. "Dieses Referendum ist ein Hirngespinst." Die Razzien seien das Ergebnis von Gerichtsentscheidungen. Der Rechtsstaat müsse geschützt werden.

EU in "großer Sorge"

Die EU-Kommission wollte sich nicht zu Rufen nach einer Vermittlerrolle in dem Konflikt äußern. "Wir respektieren die verfassungsmäßige Ordnung Spaniens", sagte der Sprecher von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Eine hochrangige EU-Vertreterin räumte ein, dass die EU "den gesamten Prozess mit großer, großer Sorge verfolgt". Letztlich gehe es aber um eine "interne Angelegenheit" Spaniens. Die Linie der EU hier sei: "Wir vertrauen auf die Demokratie."

Auswärtiges Amt aktualisiert Reisehinweis

Das Auswärtige Amt rief Spanien-Reisende zur Achtsamkeit auf. Es könne jederzeit zu Kundgebungen und Demonstrationen insbesondere in Barcelona kommen, heißt es in den aktualisierten Reisehinweisen für das Land. "Reisenden wird empfohlen, die lokalen Medien zu verfolgen, größere Menschenansammlungen in dieser Zeit zu meiden und den Anweisungen von Sicherheitskräften unbedingt Folge zu leisten."