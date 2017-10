Katalonien wird die Unabhängigkeit von Spanien vorerst nicht ausrufen. Das sagte der Chef der Regionalregierung, Puigdemont, bei seiner Rede im katalanischen Parlament in Barcelona. Er wolle auf Verhandlungen und Dialog mit Madrid setzen, um die derzeitige Krise beizulegen.

Der katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont hat die Unabhängigkeitsbestrebungen Kataloniens untermauert, eine Abspaltung von Spanien aber noch nicht explizit ausgerufen. Die katalanische Bevölkerung habe sich bei dem Referendum am 1. Oktober für eine Unabhängigkeit ausgesprochen, doch er schlage dem Parlament vor, zunächst einige Wochen zu warten und in den Dialog zu treten, sagte Puigdemont in einer Rede vor dem Regionalparlament in Barcelona.

Kritik an Madrid

Zugleich kritisierte er die Zentralregierung in Madrid scharf. Diese habe jeden Versuch des Dialogs von Seiten Kataloniens abgelehnt: "Die Antwort war immer eine radikale und absolute Weigerung, kombiniert mit einer Verfolgung der katalanischen Institutionen", sagte Puigdemont. An alle Spanier gerichtet fügte er hinzu: "Wir sind keine Verbrecher, keine Verrückten, keine Putschisten."

Seine Rede wurde auf Großleinwänden in der Stadt übertragen, Tausende Menschen verfolgten sie in den Straßen und auf öffentlichen Plätzen. Die Polizei hatte zuvor bereits die Sicherheitsvorkehrungen in ganz Barcelona verschärft. Sie sperrte das Gelände um das Regionalparlament ab. Auch vor anderen öffentlichen Gebäuden, wie Flughäfen und Bahnstationen wurden Ordnungshüter postiert.