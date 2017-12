Spaniens Zentralregierung hatte sie vor dem Unabhängigkeitsreferendum nach Katalonien geschickt - nun hat der Abzug Tausender Polizisten der Nationalpolizei und der Guardia Civil aus der Konfliktregion begonnen. Dort werden mit Spannung die Gespräche für eine Regierungsbildung erwartet.

Die spanische Regierung zieht ihre vor dem Unabhängigkeitsreferendum nach Katalonien entsandten Polizeikräfte wieder ab. Die Beamten der Nationalpolizei und der Guardia Civil sollten schrittweise bis zum Samstag zurückgeholt werden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Madrid. Eine Zahl nannte der Sprecher nicht. Nach Angaben der Zeitung "El País" handelt es sich um insgesamt 10.000 Polizisten.

Am Tag des Referendums, dem 1. Oktober, waren spanische Polizisten in Katalonien mit einem Großaufgebot gewaltsam gegen die verbotene Abstimmung vorgegangen. Sie schlossen Wahllokale, beschlagnahmten Abstimmungsunterlagen und hinderten Menschen mitunter mit Schlagstöcken und Gummigeschossen an der Stimmabgabe. Mindestens 92 Menschen wurden nach Angaben von Krankenhäusern verletzt.

Madrid hat seit Ende Oktober Kontrolle in Katalonien

Ende Oktober hatte die Zentralregierung in Madrid dann die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen und die Regierung abgesetzt, nachdem das Regionalparlament die Unabhängigkeit erklärt hatte.

Außerdem ordnete Madrid Neuwahlen an, aus der vergangene Woche die Unabhängigkeitsbefürworter als Sieger hervorgingen.

Die Allianz JuntsxCat (Gemeinsam für Katalonien) des Ende Oktober von Madrid abgesetzten Regionalpräsidenten Carles Puigdemont belegte nach vorläufigen Endergebnissen mit 34 Sitzen zwar nur den zweiten Platz hinter den liberalen Ciudadanos (37). Im Gegensatz zur Ciudadanos-Chefin Inés Arrimadas kann sich Puigdemont aber Hoffnungen auf eine erneute Wahl zum Regionalpräsidenten machen.

"Personalprobleme" bei Separatisten

Ob sich die Separatisten auf eine Regierungsbildung werden einigen können, ist allerdings fraglich. Zum einen gibt es zwischen ihnen zum Teil große Meinungsverschiedenheiten. Außerdem laufen gegen einige Spitzenpolitiker Verfahren: Nach seiner Amtsenthebung hatte sich Puigdemont nach Belgien abgesetzt, um einer Festnahme zu entgehen. Bei einer Rückkehr in die Heimat droht ihm eine langjährige Haftstrafe.

Sein ehemaliger Vize Oriol Junqueras, Spitzenkandidat der drittplatzierten linksnationalistischen ERC, sitzt in U-Haft. Es werden komplizierte und emotionsgeladene Koalitionsgespräche erwartet - und alles unter Zeitdruck.

Nun wartet Spanien mit Spannung auf die Gespräche zur Regierungsbildung in Barcelona. Diese werden aber wohl erst nach dem Dreikönigstag am 6. Januar beginnen.