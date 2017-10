Entweder einseitig die Unabhängigkeit erklären oder Neuwahlen ausrufen - das sind die Optionen für Katalonien. Heute will sich Regierungschef Puigdemont vor dem Parlament äußern. Offenbar gibt es heftigen Streit über den Kurs.

Von Christopher Plass, ARD-Studio Madrid, zzt. Barcelona

Mitten in dieser beschaulichen grünen Lunge von Barcelona hat das katalanische Parlament seinen Sitz. Der Park Ciutadella ist ein fast idyllischer Ort: Springbrunnen, spielende Kinder, Menschen, die ihre Freizeit und die Ruhe genießen. Friedlicher geht es kaum. Allerdings: Rund um das Parlament ist die Szenerie eine andere: Sperrgitter wurden aufgestellt, Übertragungswagen sind in Stellung gegangen, Polizisten patroullieren - Vorbereitungen für den heutigen Tag.

Zwischen Kataloniens Regionalpräsident Puigdemont... ...und Spaniens Ministerpräsident Rajoy tobt ein Machtkampf.

"Dialog hat keinen Zweck mehr"

Denn Spanien fragt sich: Was macht Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont? Im Parlament will er sich am späten Nachmittag dazu äußern, wie seine Regierung auf den Druck aus Madrid reagieren will. Die spanische Zentralregierung hat angekündigt, dass sie den Verfassungsartikel 155 aktivieren will: Damit könnte sie Katalonien unter eine Art Zwangsverwaltung stellen - bis hin zur Entmachtung von Regierung und Parlament. Der Senat, die zweite Kammer des spanischen Parlaments, könnte diesen Schritt morgen billigen.

Auch am Mittwoch demonstrierten in Barcelona wieder viele Menschen für eine Unabhängigkeit Kataloniens.

Kataloniens Regierung steht unter enormem Druck, darauf zu reagieren. "Ich glaube, Dialog hat keinen Zweck mehr", sagt der junge Student Jaume auf einer Demonstration vor dem Sitz der katalanischen Regierung. Die Chance zu Gesprächen sei vertan, meint Jaume. Und er hoffe, dass Puigdemont heute oder morgen einseitig die Unabhängigkeit erklärt. Auch ein älterer Demonstrant bekennt sich dazu und schwenkt begeistert die katalanische Flagge: "Die Zukunft macht mir schon Sorgen", sagt er. "Aber eine Zukunft mit ihnen, den Vertretern des spanischen Staates, macht mir noch mehr Sorgen."

Katalonien hat zwei Optionen

Während draußen die Menschen demonstrierten, tagte drinnen im Regierungspalast eine Spitzenrunde der katalanischen Regierung und der sie tragenden Parteien. Auf dem Tisch liegen zwei Optionen: entweder einseitig die Unabhängigkeit zu erklären oder Neuwahlen auszurufen. Katalanische Medien berichteten, es gebe heftige Kontroversen im Regierungsbündnis über diese Frage. Auch Rücktritte seien möglich.

Puigdemont hatte zuvor eine Reise nach Madrid abgesagt. Dort hätte er im Senat noch einmal seine Position erläutern können. Die Absage wurde postwendend von der spanischen Regierung so gedeutet, dass Puigdemont kein Interesse mehr an Dialog hat. "Das einzige, was er mit mir je verhandeln wollte, war der Weg hin zur Unabhängigkeit", sagt Spaniens konservativer Ministerpräsident Mariano Rajoy immer wieder. Er fordert von Katalonien die Rückkehr auf den Boden der spanischen Verfassung. Sollten die Katalanen Ernst machen mit der Unabhängigkeit, droht eine weitere Eskalation der Lage.

Entscheidung in Katalonien - Parlament tagt

Christopher Plass, ARD Barcelona

