Der Streit um die Abspaltung Kataloniens gleicht einem Tauziehen. Nachdem sich Regionalchef Puigdemont weiter vor einer klaren Aussage drückt, stellt Ministerpräsident Rajoy ihm ein letztes Ultimatum. Ansonsten droht Kataloniens Regierung die Entmachtung.

Von Marc Dugge, ARD-Studio Madrid, zzt. Barcelona

Bis heute um 10.00 Uhr hatte Spaniens Ministerpräsident dem katalanischen Regierungschef Zeit gegeben. Er sollte eindeutig erklären, ob er in seiner Parlamentsrede vergangene Woche die Unabhängigkeit ausgerufen hat oder nicht.

Sanft im Ton - hart in der Sache

Heute reagierte Puigdemont - allerdings ganz anders als erwartet: Seine Antwort kam in einem vier Seiten langen Brief. "Geschätzter Herr Rajoy", steht dort zu lesen. "Die Priorität meiner Regierung ist es, mit aller Kraft auf einen Dialog hinzuarbeiten." Er wolle über das "Problem" sprechen, dass die Mehrheit seines Landes den Weg in die Unabhängigkeit beschreiten wolle. Puigdemont schlägt daher vor, in den kommenden zwei Monaten zu verhandeln, um eine gemeinsame Lösung zu finden. So versöhnlich sein Brief auch klingt - in der Sache bleibt Puigdemont hart.

Das gilt auch für Spaniens Vize-Regierungschefin Soraya Saénz de Santamaria: "Die Regierung bedauert, dass der Präsident der Regionalregierung sich entschieden hat, auf die Anfrage nicht zu antworten", sagte sie auf einer Pressekonferenz am Morgen. Es könne doch nicht schwierig sein, mit Nein oder Ja zu antworten. Niemand verweigere ihm den Dialog. "Aber dieser Dialog muss auf dem Boden des Gesetzes stattfinden, mit maximaler Klarheit - und er muss im Parlament stattfinden", mahnte Saénz de Santamaria.

Puigdemont droht die Entmachtung

Doch Puigdemont lasse die Dinge bewusst im Unklaren, sagt Lluis Oriols, Politikwissenschaftler an der Universität Carlos III in Madrid. Dass er stur bleibt, überrascht ihn nicht: "Wir haben so eine Art von Antwort irgendwie erwartet. Die Regionalregierung ist nicht einen Zentimeter von ihrer bisherigen Linie abgewichen." Der Linie: Im Unklaren zu lassen, ob sie die Unabhängigkeit ausgerufen hat und weiterhin einen Dialog zu fordern. "Wir sehen hier eine Regionalregierung, die sich von Aktionen der Zentralregierung überhaupt nicht beeindrucken lässt", sagt Oriols.

Die Regierung geht nun davon aus, dass Puigdemont tatsächlich die Unabhängigkeit erklärt hat. Sie gibt ihm noch bis Donnerstagmorgen die Zeit, das zurückzunehmen. Tut der katalanische Politiker das nicht, dürfte die Regierung Rajoy auf den Artikel 155 der spanischen Verfassung zurückgreifen. Dieser erlaubt der Zentralregierung, die Regionalregierung abzusetzen und in Katalonien zeitweise die Kontrolle zu übernehmen - etwa über die regionale Polizei oder die Finanzämter. Außerdem könnte Rajoy Neuwahlen in Katalonien ausrufen.

Thomas Schneider, ARD Madrid, zzt. Barcelona, zum neuen Ultimatum

tagesschau 12:00 Uhr, 16.10.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-337593~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Vorbild Grundgesetz

"Der Artikel 155 ist eine fast wortgleiche Kopie des Artikels 37 des deutschen Grundgesetzes", erklärt Enric Juliana, Journalist der katalanischen Zeitung "La Vanguardia". "Als die Deutschen nach dem Krieg das Grundgesetz schrieben, entschieden sie sich für eine Bundesrepublik. Sie fragten sich, wer die Zentralregierung bitten könnte, ein Bundesland zur Ordnung zu rufen, wenn dieses die Verfassung missachtet. Und kamen zum Ergebnis, dass das der Bundesrat als Länderkammer tun muss."

Spaniens Länderkammer ist der Senat. Dort stellt die konservative Partei von Ministerpräsident Rajoy die absolute Mehrheit. Rajoy muss sich also keine Sorgen machen, ob der Senat seinen Kurs unterstützt. Die entscheidende Abstimmung dürfte allerdings frühestens in der kommenden Woche passieren.

Katalonien: Puigdemonts Nicht-Antwort

Marc Dugge, HR, Madrid

16.10.2017 14:30 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 16. Oktober 2017 um 12:00 Uhr.