Generalstreik in Katalonien Geschlossene Läden, Staus und Demos

In Teilen von Katalonien geht fast nichts mehr: Hier hat ein Generalstreik begonnen, der vor allem die Regionalhauptstadt Barcelona lahmgelegt. Tausende Menschen demonstrieren gegen die Polizeigewalt beim Referendum vom Sonntag und für eine Unabhängigkeit von Spanien.

Geschlossene Schulen, Geschäfte und Cafés: In Katalonien hat der Generalstreik begonnen. Am Ausstand beteiligten sich auch Hafenarbeiter, Verkehrsbetriebe, Universitäten und Museen. Dazu aufgerufen hatten unter anderem Gewerkschaften, die separatistische Bürgerinitiative ANC sowie der nationalistische Kulturverein "Omni Cultural". Mit der Maßnahme wollen sie ihren Protest gegen die Polizeigewalt beim Unabhängigkeitsreferendum vom Sonntag zum Ausdruck bringen.

Besonders betroffen vom Generalstreik ist die Regionalhauptstadt Barcelona: Hier stehe das öffentliche Leben fast komplett still, berichteten Medien. Viele Büros und U-Bahn-Stationen seien geschlossen, die öffentlichen Verkehrsmittel funktionierten nur im Minimalbetrieb. Streikposten blockierten große Straßen, auf einigen stauten sich bereits in den frühen Morgenstunden kilometerlang Autos. Tausende Menschen versammelten sich zu Demonstrationen.

Auch der Fußballclub FC Barcelona beteiligt sich und ließ das Training ausfallen. Auch das Personal der Sagrada Familia, der berühmten Basilika in der Regionalhauptstadt, legte die Arbeit nieder. Die beiden größten Gewerkschaftsverbände Spaniens, CCOO und UGT, hatten sich ursprünglich dem Aufruf angeschlossen, zogen aber ihre Teilnahme am Montag zurück.

Auch Unabhängigkeitsgegner demonstrieren

Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont rief Demonstranten zu friedlichen Protesten auf: "Heute ist ein Tag des demokratischen, staatsbürgerlichen und würdigen Protests", schrieb er auf Twitter. "Lasst Euch nicht durch Provokationen aufregen. Die Welt hat es gesehen: Wir sind friedliche Menschen", fügte er hinzu.

Auch Gegner der Unabhängigkeit wollten mit einer großen Demonstration gegen die Abspaltung Kataloniens von Spanien protestieren. Es gehe darum, "in dem ganzen Prozess wieder die Vernunft zurückzugewinnen", sagte Alex Ramos, der Vizepräsident der zivilen Organisation Societat Civil Catalana (SCC) in einem TV-Interview. Ramos rief auch Parteien und Unternehmen auf, sich an der Demonstration zu beteiligen.

Etwa 900 Verletzte nach Zusammenstößen am Sonntag

Bei dem gerichtlich untersagten Referendum hatten am Sonntag den Angaben der Regionalregierung zufolge rund 90 Prozent der Teilnehmer für eine Unabhängigkeit von Spanien gestimmt, die Beteiligung lag demnach bei 42 Prozent. Die Zentralregierung in Madrid hatte betont, das Referendum sei nach der Verfassung vollkommen illegal. Bei Polizeieinsätzen, die die Abstimmung verhindern sollten, wurden knapp 900 Menschen verletzt.

