Im Osten Kanadas fürchten Hunderte Menschen um ihre Wohnungen und Häuser: Mehr als 120 Gemeinden sind derzeit von schweren Überschwemmungen betroffen. Freiwillige und die Armee versuchen zu helfen - doch das Wasser droht noch weiter zu steigen.

Von Kai Clement, ARD-Studio New York

Guy Lantegiene steht an einem Erdwall - auf der einen Seite liegt sein Haus. Auf der anderen Seite steht das Wasser. "Ganz ehrlich, all die Freiwilligen zu sehen, das ist unglaublich. Sie helfen, mein Haus zu retten. Sonst wäre es schon verschwunden. Ich bin gerade in Rente gegangen. Mein ganzes Leben habe ich für dieses Haus gearbeitet. Das ist alles was ich habe", sagt Guy.

Das Haus steht in Gatineau in der kanadischen Provinz Quebec am Ottawa River, nördlich der gleichnamigen Hauptstadt. In Gatineau sind Straßen auch noch einen halben Kilometer vom Fluss entfernt geflutet und bestenfalls mit dem Kanu passierbar, wie CTV-Reporter Michel Boyer beschreibt. Er spricht von einer historischen Überschwemmung. Bislang habe es so etwas in der Region nicht gegeben.

Flut von historischem Ausmaß

Das historische Ausmaß der Katastrophe aber bedeutet für Guy Lantegiene natürlich keinen Trost. Ihm fehlten die Worte, seinen Schmerz zu beschreiben, sagt er.

Die Armee unterstützt mit rund 1600 Soldaten die Rettungsarbeiten. Sie verteilen Sandsäcke, reparieren Dämme. Kanadas Premier Justin Trudeau hat einen Tweet des Militärs aufgegriffen.

Notstand in mehreren Städten ausgerufen

Luftaufnahmen aus einem Hubschrauber zeigen das Ausmaß der Überflutung. Weitere Soldaten sind laut Trudeau unterwegs, um Hilfe zu leisten. Guy Lantegiene aber reicht das nicht: "Wir brauchen Leute! Sie müssen uns mit Sandsäcken helfen. Hier sind doch alles Freiwillige. Die Armee - keine Ahnung, wo die steckt."

150 Kilometer östlich von Gatineau liegt das 7500 -Einwohner-Örtchen Rigaud. Dort ist das Bild ähnlich verheerend. Bürgermeister Hans Gruenwald hat den Notstand für seine Stadt ausgerufen, die ebenfalls direkt am Ottawa River liegt.

Auch für die Großstadt Montreal gilt der Notstand. Dort steht Bürgermeister Denis Coderre in leuchtend-oranger Warnweste vor einem Feuerwehrwagen. Er erklärt, noch mindestens bis zum kommenden Wochenende werde der Notstand gelten. So sei man am besten auf alles vorbereitet.

Retten, was zu retten ist: Viele Anwohner müssen ihre Wohnungen oder Häuser wegen der Flut verlassen.

Aufräumarbeiten noch lange nicht möglich

Dauerregen und durch die Schneeschmelze übervolle Flüsse haben besonders in Gebieten nördlich von Kanadas Hauptstadt Ottawa zu der Flutkatastrophe geführt. Der Provinz Quebec wurde nun eine halbe Million kanadischer Dollar an Hilfe zugesagt. Rund 2500 Wohnungen sind bereits durch Wassermassen beschädigt worden. Fraglich also, wie lange das Geld reichen wird.

Noch hat die Flut ihren Scheitelpunkt nicht erreicht, womöglich passiert das sogar erst zur Wochenmitte. Erst viel später werden die Aufräumarbeiten beginnen können. Bis dahin gilt es, weiter gegen das Wasser zu kämpfen - und zu hoffen, was aber auch der Einwohnerin Geannine Lendry inzwischen hörbar schwer fällt: "Wir sind machtlos. Wir können nur abwarten. Wir sind verzweifelt. Wenn das Wasser steigt und steigt und steigt -dann ist das Haus verloren, und wir haben kein Zuhause mehr."