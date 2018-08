In der ostkanadischen Stadt Fredericton hat es eine Schießerei gegeben: Dabei kamen laut Polizei vier Personen ums Leben. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden.

In der ostkanadischen Stadt Fredericton, der Hauptstadt der Provinz New Brunswick, sind bei einer Schießerei mindestens vier Menschen getötet worden. Das teilte die Polizei mit. Eine Person sei in Gewahrsam genommen worden. Näheres ist noch nicht bekannt.

Die Laut dem Fernsehsender CBC ereignete sich der Vorfall in einem Wohngebiet. Rettungskräfte seien im Einsatz.

Die Polizei rief die Bewohner von Fredericton auf, das Gebiet zu meiden und in ihren Häusern zu bleiben. Die Umstände sind noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 10. August 2018 um 15:00 Uhr.

