2011 hat Frankreichs Justiz Dieter Krombach des Mordes an seiner Stieftochter Kalinka schuldig gesprochen. In Deutschland waren die Ermittlungen eingestellt worden. Laut EGMR ist der Schuldspruch trotzdem rechtens.

Der Europäische Gerichtshof hat im Justizstreit um den Fall Kalinka gegen den verurteilten Stiefvater des Mädchens entschieden: Der deutsche Arzt Dieter Krombach war 2011 in Frankreich zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. In Deutschland waren die Ermittlungen gegen ihn jedoch aus Mangel an Beweisen eingestellt worden.

Jedes Land kann selbst urteilen

Aus diesem Grund hatte der heute 82-Jährige Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg eingelegt: Aus seiner Sicht hätte er in Frankreich nicht verurteilt werden dürfen, da er in einem anderen Land bereits entlastet worden war.

Eine Gerichtszeichnung aus dem Jahr 2011 zeigt Kalinkas Stiefvater.

Doch die Richter widersprachen Krombach: Die Verurteilung in Frankreich sei rechtlich möglich gewesen. Zwar gäbe es in der Europäischen Menschenrechtskonvention eine Vorschrift, wonach einem Menschen wegen derselben Sache nicht zweimal der Prozess gemacht werden dürfe, aber das beziehe sich nur auf die Gerichte in demselben Land. Das heißt, Gerichte aus verschiedenen Ländern dürfen sich durchaus parallel mit ein und derselben Sache beschäftigen und unterschiedlich entscheiden, heißt es in der Gerichtsentscheidung (Az. 67521/14).

2011 zu 15 Jahren Haft verurteilt

Kalinkas leiblicher Vater, André Bamberski, ließ Krombach 2009 entführen.

Der Fall Kalinka hatte über Jahre immer wieder für Schlagzeilen gesorgt: Das Mädchen wurde 1982 tot in einem Haus in Lindau am Bodensee entdeckt. Doch die deutschen Ermittler konnten den Verdacht gegen Krombach nicht bestätigen, er habe seine Steiftochter betäubt, vergewaltigt und anschließend ermordet. Er blieb auf freiem Fuß - bis ihn der leibliche Vater Kalinkas, André Bamberski, fast 25 Jahre nach der Tat entführen und über die Grenze nach Frankreich bringen ließ.

Hier wurde Krombach der Prozess gemacht, 2011 wurde er zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Jahr später bestätigte ein Berufungsgericht den Richterspruch. Kalinkas leiblicher Vater wurde 2014 wegen Selbstjustiz zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

Mit Informationen von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion