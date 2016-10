Angekündigt hatte Russland es schon öfter - nun ist ist es offenbar passiert: Wie der Kreml bestätigt, sind atomwaffenfähige Raketen zumindest vorübergehend in die Exklave Kaliningrad verlegt worden. Die polnische Regierung zeigt sich besorgt.

Russland hat Berichte über die Verlegung von atomwaffentauglichen Raketen in die Exklave Kaliningrad bestätigt. Die Iskander genannten Systeme seien wiederholt für Trainingszwecke mit einem Schiff in das Gebiet um das frühere Königsberg gebracht worden. Man werde dies in Zukunft noch häufiger machen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministerium in Moskau. Er sprach von "turnusmäßigen Manövern".

Zuvor hatte bereits der litauische Außenminister Linas Linkevicius estnische Medienberichte über die Verlegung bekräftigt. Russland wolle nach seiner Einschätzung Druck auf den Westen und die Nato machen, meinte der Minister des baltischen Nato-Staates. Die westliche Allianz hatte ihre Präsenz in Osteuropa zuletzt verstärkt.

Russland droht seit Jahre, Raketen in Kaliningrad zu stationieren. Die Exklave liegt zwischen den Nato-Staaten Litauen und Polen. Der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz zeigte sich in einer ersten Stellungnahme "hochgradig besorgt".

Die Iskander-Raketen haben eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern. Von Kaliningrad bis Berlin sind es rund 600 Kilometer.

