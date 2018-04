Erneut ist die afghanische Hauptstadt Kabul von Anschlägen erschüttert worden. Dabei wurden mindestens 21 Menschen getötet, darunter auch ein leitender AFP-Fotograf.

Bei einem Doppelanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind 21 Menschen getötet worden. Mindestens 27 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte das afghanische Gesundheitsministerium mit.

Beide Anschläge ereignete sich in der Nähe des Sitzes des Geheimdienstes NDS, sagte der Chef der Kabuler Notfalldienste, Mohammad Assim. In dem Viertel Schasch Darak befinden sich auch das NATO-Hauptquartier in Afghanistan sowie mehrere Botschaften. Der zweite Anschlag - nur wenige Minuten später - sollte Menschen treffen, die Opfern des ersten zu Hilfe eilten.

AFP-Cheffotograf getötet

Unter den Toten ist auch der AFP-Fotograf Shah Marai. Er war Cheffotograf der französischen Nachrichtenagentur in dem Land, wie das Unternehmen bestätigte. Nach dem ersten Selbstmordanschlag war er zum Anschlagsort geeilt. Als sich dort ein zweiter Selbstmordattentäter inmitten von Journalisten in die Luft sprengte, wurde der Fotograf tödlich verletzt.

Zunächst bekannte sich niemand zu den Angriffen. In Afghanistan verüben sowohl die Taliban als auch der örtliche Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" regelmäßig Anschläge.

Erneuter Anschlag in Kabul

Vor gut einer Woche hatten Islamisten bereits einen Anschlag in Kabul verübt und dabei 57 Menschen getötet sowie mehr als 100 verletzt. Der Selbstmordattentäter hatte vor einem Wählerregistrierungszentrum Zivilisten angegriffen, die sich zum Erhalt von Ausweisen versammelt hatten.