Auf einer Trauerfeier in der afghanischen Hauptstadt Kabul haben sich mehrere Explosionen ereignet. Nach Behördenangaben wurden dabei mindestens zehn Menschen getötet. Ein Polizeisprecher nannte sogar eine Opferzahl von mindestens 20 Toten. Mehr als 80 Menschen erlitten Verletzungen.

Die Explosionen fanden während der Beerdigung von Mohammad Salem Isedjar statt, dem Sohn des stellvertretenden Senatspräsidenten. Er war bei einer Demonstration im Kabuler Diplomatenviertel von afghanischen Sicherheitskräften getötet worden. Unter den Trauergästen waren auch Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah und Außenminister Salahuddin Rabbani. Beide blieben nach Angaben ihrer Büros unverletzt.

Die radikalislamischen Taliban wiesen in einer WhatsApp-Nachricht jegliche Beteiligung zurück.

Demonstration für mehr Sicherheit

Vor den Explosionen hatten mehrere hundert Menschen erneut für mehr Sicherheit in der afghanischen Hauptstadt demonstriert. Zahlreiche Teilnehmer der Protestaktion verbrachten die Nacht in Zelten in der Nähe des Präsidentenpalastes. Am Freitag hatte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten eingesetzt und geschossen. Mehrere Menschen wurden getötet - auch Salem Isedjar.

Bombenanschlag am Mittwoch

Am Mittwoch waren bei der Explosion einer Lastwagenbombe in der Nähe der deutschen Botschaft im Diplomaten- und Regierungsviertel von Kabul mindestens 90 Menschen getötet worden. Ein Gebäude der deutschen Botschaft wurde schwer beschädigt, ein afghanischer Wachmann starb.

