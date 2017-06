Bei einem Anschlag in Kabul sind mindestens sechs Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter sprengte sich offenbar am Tor einer Schiitenmoschee in die Luft. Der IS reklamierte das Attentat für sich.

Afghanistans Hauptstadt Kabul ist erneut von einem Anschlag erschüttert worden. Mindestens sechs Menschen wurden dabei getötet, acht weitere verletzt. Das teilte Kabuls Polizeisprecher mit. Unter den Toten seien drei Zivilisten und ein Polizist. Auch die beiden Angreifer seien ums Leben gekommen.

Inzwischen behauptete der sogenannte Islamische Staat (IS), für den Angriff verantwortlich zu sein.

Nach Angaben des Innenministeriums sprengten sich zwei Selbstmordattentäter in der Küche einer schiitischen Moschee in die Luft. Polizisten hätten die Attentäter daran gehindert, die voll besetzte Gebetshalle zu betreten.

Opfer sind Schiiten

Der Anschlag traf das Gebäude im Westen der Stadt. Dieses Viertel wird mehrheitlich von Hasaras bewohnt, einer ethnischen Minderheit der Schiiten. Es wird vermutet, dass die Moschee besonders voll war, weil der 21. Tag des Fastenmonats Ramadan für sie ein besonderer Feiertag ist.

Es ist der neunte große Anschlag in der afghanischen Hauptstadt seit Jahresbeginn. Hunderte Zivilisten wurden getötet und verletzt.