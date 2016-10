Angriff auf Pilger in Kabul Schiiten im Visier

Bislang war Afghanistan von religiösen Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten weitgehend verschont geblieben. Der Angriff auf eine Moschee in Kabul mit 14 Toten galt jedoch offenbar gezielt schiitischen Muslimen.

Von Sandra Petersmann, ARD-Studio Neu-Delhi

Die Opfer wurden in einem der prächtigsten Schreine von Kabul ermordet, als sie sich dort am Abend zum gemeinschaftlichen Gebet versammelt hatten. Anfangs war von drei Angreifern die Rede. Später sagte der Sprecher des Innenministeriums, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt habe. Sicherheitskräfte hätten ihn erschossen.

Gezielt schiitische Muslime angegriffen

Der Attentäter nahm offenbar gezielt schiitische Muslime ins Visier, die sich im Schrein auf das Opferfest Ashura vorbereiteten. Die Schiiten machen rund 15 Prozent der Bevölkerung im überwiegend sunnitisch geprägten Afghanistan aus. Ein Sprecher der Taliban hat den Anschlag gegenüber der amerikanischen Zeitung "Wall Street Journal" verurteilt. Im Gegensatz zum Nachbarland Pakistan ist Afghanistan bisher trotz vier Jahrzehnten Krieg von religiösen Auseinandersetzungen zwischen Sunniten und Schiiten weitgehend verschont geblieben.

Doch auch in Afghanistan gibt es Versuche, die beiden größten Konfessionen des Islam gegeneinander aufzuhetzen. Im Juli hatten sich in Kabul Selbstmordattentäter in einer friedlichen Demonstration von Hazara in die Luft gesprengt und mindestens 84 Menschen getötet. Die Hazara sind eine schiitische afghanische Volksgruppe. Der selbsternannte "Islamische Staat" hatte sich zu dem Terroranschlag bekannt.

In Kabul gehört der Terror zum Alltag

Vor fünf Jahren waren während des Trauerfestes Ashura Bomben in Kabul und Mazar-i-Sharif explodiert. Bei diesen Anschlägen waren ebenfalls fast 80 Menschen ums Leben gekommen. Die afghanische Regierung hatte in diesem Jahr vor Anschlägen während des Ashura-Festes gewarnt. Der Staat schafft es immer weniger, seine Bürger zu schützen. In Kabul gehört der Terror zum Alltag. In den Provinzen Helmand im Süden und Kundus im Norden toben schwere Kämpfe. In den vergangenen Tagen sind rund 25.000 Menschen vor der Gewalt in Kundus geflohen. Dort waren bis 2013 Kampftruppen der Bundeswehr stationiert. Im ganzen Land sind rund 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht.

