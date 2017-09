Der Euro soll in allen EU-Mitgliedsstaten eingeführt werden, forderte EU-Kommissionspräsident Juncker in seiner Grundsatzrede vor dem Europaparlament in Straßburg. Viel Lob gab es für Italien.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat in seiner Grundsatzrede eine engere Zusammenarbeit der Mitgliedsstaaten gefordert. So sollen alle EU-Länder den Euro übernehmen. "Der Euro ist dazu bestimmt, die einheitliche Währung der EU als Ganzes zu sein", sagte er im EU-Parlament in Straßburg.

Um den Staaten zu helfen, schlug Juncker ein "Euro-Vorbereitungsinstrument" vor, dass technische und auch finanzielle Hilfe leisten soll. Momentan besteht die EU aus 28 Staaten. Davon haben 19 Länder den Euro als offizielle Währung.

Alle außer zwei EU-Staaten seien laut EU-Verträgen verpflichtet und berechtigt, der Gemeinschaftswährung beizutreten. Dies sind Großbritannien und Dänemark.

Außerdem sollten alle EU-Staaten der Schengenzone ohne reguläre Grenzkontrollen beitreten. Zudem solle die EU weiter wachsen: Bis 2025 könnte sie um die 30 Mitglieder haben.

Offen für Flüchtlinge

Für Flüchtlinge solle die Union weiter offen sein, betonte Juncker. Es müssten legale Migrationswege geschaffen und die skandalöse Situation in Flüchtlingslagern in Libyen beendet werden. Europa sei keine Festung und dürfe nie eine werden, sondern müsse weiterhin ein Kontinent der Hoffnung sein. 720.000 Asylbewerber seien im vergangenen Jahr in der EU aufgenommen worden. Juncker lobte Italien für seine Hartnäckigkeit und seine Großzügigkeit: "Im Mittelmeer rettet Italien Europas Ehre." Dafür erhielt er Beifall aus dem Parlament.

Allerdings müssten Flüchtlinge ohne Anspruch auf Asyl konsequenter als bisher zurückgeschickt werden, damit den wirklich Hilfsbedürftigen geholfen werden könne. Juncker rief die Mitgliedsstaaten auch zu mehr Solidarität und finanzieller Hilfe für Afrika auf.

Wirtschaft: Positiv

Zum Zustand der Wirtschaft in der Europäischen Union äußerte sich Juncker positiv. Die Gemeinschaft erhole sich nach einem schweren Jahrzehnt, erklärte er. Die Arbeitslosigkeit sei so niedrig wie seit neun Jahren nicht mehr, das Wachstum halte seit fünf Jahren an.

Der EU-Kommissionspräsident sprach sich für eine engere Zusammenarbeit aus. Geplant sei unter anderem eine Strategie, die sicherstellen solle, dass die Industrie wettbewerbsfähig bleibe, sagte Juncker.

Zudem solle eine neue Behörde eingerichtet werden, welche die Einhaltung von Standards auf den Arbeitsmärkten überwache. Insbesondere müssten die Handelsbeziehungen mit anderen Ländern verbessert werden. "Europa ist offen für Handel, aber es muss auf Gegenseitigkeit beruhen." Juncker sprach sich für Verhandlungen mit Australien und Neuseeland aus, die bis 2019 zu Handelsabkommen führen sollten.

Unabhängige Justiz

Recht und Justiz müssen durch eine unabhängige Justiz in allen Mitgliedsstaaten gewährleistet sein. Das heiße auch, die Urteile des Europäischen Gerichtshofs seien überall anzuerkennen. "Rechtsstaatlichkeit ist kein Recht in der Union, sie ist eine Pflicht", betonte Juncker.

Momentan keine Mitgliedschaft der Türkei

Eine EU-Mitgliedschaft der Türkei schloss er für eine "absehbare Zeit" aus, unter anderem weil Menschenrechtsbedingungen nicht erfüllt würden. Er appellierte an das Land: "Journalisten gehören in Redaktionsstuben. Sie gehören nicht ins Gefängnis". Und weiter: "Lassen Sie unsere Journalisten frei, und nicht nur unsere."