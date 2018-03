Griechisch-türkische Grenze Deutsche Journalisten wieder frei

Die zwei in Griechenland festgenommenen deutschen Journalisten sind aus dem Gewahrsam entlassen worden. Ein Gericht stellte fest, dass sie versehentlich in eine militärische Sperrzone gelangt waren.

Die zwei deutschen Journalisten des Norddeutschen Rundfunks, die in Griechenland im Grenzgebiet zur Türkei festgenommen wurden, sind wieder frei. Ein Gericht in der nordgriechischen Stadt Orestiada sprach sie vom Vorwurf des illegalen Betretens einer Sperrzone frei, wie aus griechischen Justizkreisen verlautete.

Der Anwalt der beiden, Dimitrios Kadoglou, bestätigte das der Deutschen Presse-Agentur. "Sie sind wieder frei und können gehen", sagte Kadoglou. Das Gericht habe eingesehen, dass mindestens eine Verbotstafel am Rande des Sperrgebietes umgekippt und daher schwer sichtbar war.

Anja Reschke @AnjaReschke1 Unsere beiden Reporter, die für Panorama und @STRG_F recherchiert haben und gestern in Griechenland festgenommen wurden, sind wieder frei. Richterin befand sie für unschuldig, keine Strafe. Twitter 10.03.2018 15:22 Uhr via

Nicht umzäuntes Sperrgebiet

Die beiden Reporter hatten laut NDR in der Region für das Politikmagazin "Panorama" und das junge Angebot funk zur Situation von Flüchtlingen recherchiert und dabei versehentlich militärisches Sperrgebiet betreten. Sie seien von der Staatsanwaltschaft in Orestiada angehört worden. Ihnen sei das unbefugte Betreten eines Sperrgebiets vorgeworfen worden. Die griechische Polizei hatte die Festnahmen gestern Abend bekanntgegeben.

Die Journalisten waren dem NDR zufolge nahe der Stadt Didyomteicho am Fluss Evros festgenommen worden. Wie der NDR mitteilte, kommt es in der Region häufiger zu diesen Zwischenfällen. Offenbar sei das Sperrgebiet nicht umzäunt und ausreichend beschildert, so dass sich selbst Einheimische dort verlaufen. Trotzdem komme es standardmäßig zu einem Verfahren, wenn Personen im Sperrgebiet aufgegriffen werden.

Flüchtlinge versuchen seit Jahren über den Grenzfluss Evros (türkisch: Meric) nach Griechenland zu gelangen, um von dort weiter nach Mittel- und Nordeuropa zu reisen. Zahlreiche Menschen kamen dabei ums Leben.

Derzeit erhöhte Wachsamkeit

Seit Inkrafttreten des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei im März 2016 ging die Zahl der Grenzübertritte in dem Gebiet jedoch deutlich zurück. Derzeit herrscht in der Region erhöhte Wachsamkeit. Zuletzt wurde griechischen Sicherheitskräften vorgeworfen, Flüchtlinge illegal auf türkisches Staatsgebiet zurückzudrängen. Die Regierung in Athen dementierte entsprechende Berichte.

Erst vor einer Woche waren an dem Fluss zwei griechische Soldaten nach dem Überschreiten der Grenze zur Türkei festgenommen und anschließend unter Spionageverdacht inhaftiert worden. Die beiden gaben an, sie hätten wegen der schlechten Wetterbedingungen die Orientierung verloren. Sie sind in der türkischen Stadt Edirne in Haft. Auch aus diesem Grund sind griechische Grenzschützer im Moment besonders sensibel, was Besucherverkehr im Grenzbereich angibt.