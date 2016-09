Mehr Demokratie soll sie bringen - die Wahl in Jordanien. Doch ein Thema wurde im Wahlkampf ausgeklammert: Die mehr als eine Million syrischen Flüchtlinge im Land. Und deren Hoffnung auf Rückkehr wurde nun mit dem Ende der Waffenruhe in Syrien erneut zerschlagen.

Im Mai hatte Jordaniens König Abdullah II. das damalige Parlament aufgelöst und den Weg für Neuwahlen freigemacht. Seitdem wurde um Stimmen geworben, doch ein Thema wurde dabei kaum zur Sprache gebracht - die drastische Situation der syrischen Flüchtlinge, die in dem Nachbarland Zuflucht gesucht haben.

Mittlerweile ist jeder Zehnte in Jordanien ein Flüchtling aus Syrien - mehr als eine Million Menschen. Hinzu kommen rund 75.000 Syrer, die im Grenzgebiet feststecken, nachdem Jordanien die Einreise als Folge von tödlichen Anschlägen im Juni geschlossen hatte.

Es fehlt an allem

Die meisten Flüchtlinge leben unter ärmlichen Bedingungen und in kompletter Abhängigkeit von der Unterstützung durch Hilfsorganisationen. Trotzdem fehlt es an so vielem: sauberem Trinkwasser, Bildung, Arbeit, Wohnraum, wie ARD-Korrespondent Volker Schwenck aus Jordaniens Hauptstadt Amman berichtet.

Flüchtlingen aus Syrien in Jordanien

Mittagsmagazin, 20.09.2016, Volker Schwenck, ARD Kairo







Fehlende Perspektive treibt Flüchtlinge weiter

Schwenk warnt weiter, dass sich die Situation nun noch verschlimmern könnte, nachdem die vereinbarte Waffenruhe in Syrien wieder gescheitert ist und die Vereinten Nationen sogar die Hilfslieferungen stoppen wollen. Bislang hätten die syrischen Flüchtlinge noch Hoffnung gehabt, "irgendwann einmal in die Heimat zurückkehren zu können". Doch diese Hoffnung werde wieder und wieder zerschlagen. Und in Jordanien seien sie zwar sicher vor dem Krieg, aber trotzdem fehle den Flüchtlingen hier eine langfristige Perspektive. Ähnlich ist die Situation laut Schwenck in der Türkei und im Libanon.

Volker Schwenck, ARD, mit Information zu Wahl in Jordanien

Mittagsmagazin, 20.09.2016







Es sei diese wachsende Hoffnungslosigkeit, die langfristig die Flüchtlingskrise in Europa erneut verschärfen könnte, sagt Schwenck. Denn wenn die Rückkehr in die Heimat nicht möglich ist, ebenso wenig wie das Bleiben im derzeitigen Exil, dann würden die Flüchtlinge aufbrechen - "nach Amerika, nach Europa, nach Deutschland".