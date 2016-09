Der Fund des Leviathan-Gasfeldes im Mittelmeer war für Israel ein Glücksfall. Nun versilbert das Land die Vorkommen. Mit dem einstigen Gegner Jordanien schloss die Regierung einen Milliardenvertrag. Doch noch fließen weder Erdgas noch Geld.

Von Benjamin Hammer, ARD-Studio Tel Aviv

Ein Werbevideo des israelischen Energiekonzerns Delek zeigt die erleuchtete Skyline von Tel Aviv und das Kraftwerk Reading im Norden der Stadt. Hier wird aus Erdgas elektrischer Strom gemacht. Und der Werbesprecher lobt den Hightech-Staat Israel, der nach energetischer Unabhängigkeit strebt. Delek soll Israel dabei helfen, das Land zu einem Energieexporteur im großen Stil zu machen. Jahrzehntelang war das undenkbar. Israel musste praktisch alle Energieträger aus dem Ausland importieren.

Israelische Erdgas-Plattform im Mittelmeer

Lieferung an einen einstigen Feind?

Dann entdeckten Forscher riesige Erdgasvorkommen im Mittelmeer. Premierminister Benjamin Netanyahu sprach vor sechs Jahren von einem "Geschenk Gottes". Und jetzt: Ein Milliardendeal mit dem Nachbarland Jordanien. 15 Jahre Laufzeit, zehn Milliarden US-Dollar Umfang. Für Premierminister Netanyahu ist es ein historisches Abkommen. "Das ist ein sehr wichtiger Vertrag. Wir stärken unsere Energiewirtschaft und unsere Beziehungen zu Jordanien. Das ist genau das, was wir mit unserer Energiepolitik erreichen wollen."

Dass Israel nun auch seine Nachbarländer beliefern könnte, ist keine Selbstverständlichkeit. Israel und Jordanien waren jahrzehntelang verfeindet. Doch das Erdgas fließt noch lange nicht. Der Vertrag bezieht sich auf ein riesiges Gasvorkommen, das noch gar nicht erschlossen ist. Es heißt Leviathan und befindet sich etwa 130 Kilometer vor Israels Küste. Das israelische Unternehmen Delek und das US-Unternehmen Noble Energy haben von der Regierung den Zuschlag bekommen, das Erdgas zu fördern und zu vermarkten.

In Israel sorgt der Deal mit den Unternehmen jedoch für Kritik, das zeigte sich auch im März, auf einer Demonstration in Tel Aviv. Die Energiepreise im Land sind hoch und es herrscht Misstrauen, ob sich das ändert, wenn Delek und Noble Energy fast exklusiv auf die Gasfelder zugreifen dürfen. So sieht das auch ein Demonstrant. "Das Erdgas gehört doch uns, den Israelis. Aber die Regierung hat es einfach einem Unternehmen gegeben. Und das Unternehmen zahlt dem Staat dafür längst nicht so viel wie es sollte. Im Endeffekt profitieren ein paar ohnehin reiche Leute und nicht die Bevölkerung."

Problem: Niedrige Preise auf dem Weltmarkt

Im März hatte der Oberste Gerichtshof den Vertrag mit den Energiekonzernen kassiert. Die darin enthaltenen Garantien für die Konzerne könne die Regierung gar nicht abgeben. Das Kabinett reagierte und verwässerte den Vertrag etwas. Delek und Noble Energy waren nicht begeistert. Auf der heutigen Sitzung der Regierung klatschten Kollegen dem Energieminister für die Einigung mit Jordanien auf die Schulter, die Stimmung war gut. An einem Problem kommt jedoch auch die israelische Regierung nicht vorbei. Wenn die Öl- und Gaspreise auf dem Weltmarkt weiter niedrig bleiben, dann lohnt sich die aufwendige Förderung auf hoher See immer weniger. Dann könnten Delek und Noble Energy nach Einschätzung von Beobachtern noch einen Rückzieher machen.

Israel und Jordanien unterzeichnen historischen Vertrag über Erdgaslieferung

B. Hammer, ARD Tel Aviv

27.09.2016 20:49 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.