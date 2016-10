Im Flüchtlingslager Zaatari in Jordanien leben 80.000 Syrer - geflohen vor dem Krieg, in der Heimat alles zurückgelassen. Doch auch im Nachbarland ist das Leben hart, viele müssen schwer arbeiten und mit Hungerlöhnen über die Runden kommen, auch viele Kinder.

Von Volker Schwenck, ARD-Studio Kairo

Abu Rashid ist Bauer, er hatte einst bei Daraa, kurz hinter der jordanisch-syrischen Grenze, seinen eigenen Bauernhof. Er hatte ein Haus, seine Felder, seine Maschinen. Als Abu Rashid mit seiner Familie vor den Kämpfen zwischen bewaffneter Opposition und syrischer Armee floh, musste er das alles hinter sich lassen. Das war 2012. Seither lebt er mit 15 anderen Familien in Zelten, auf der anderen, der jordanischen Seite der Grenze. Gemeinsam bewirtschaften sie im Auftrag eines großen Bauern mehrere Felder.

Bassil, zehn Jahre alt, liebt Fußball. Beim Tischfußball ist er nur schwer zu schlagen, beim richtigen Kicken ist er am liebsten im Tor. Der Junge aus Daraa hat bei einer Explosion beide Beine und eine Hand verloren. "Ich bin heute noch genau derselbe Junge wie davor," sagt er.

Das ist der Deal: Sie dürfen umsonst auf dem Land wohnen, dafür bekommen sie auch nur einen Dinar pro Stunde ausbezahlt - umgerechnet 1,25 Euro. Das scheint der Standardlohn für Arbeit in der Landwirtschaft für syrische Flüchtlinge zu sein. Und nicht überall sind die Bauern so freundlich. In einem anderen wilden Camp erzählt man uns: "Wenn der Bauer nicht zufrieden ist, dann schaltet er uns einfach den Strom ab."

Zwölf Stunden schuften statt Schule

In den meisten Fällen haben syrische Flüchtlinge keine Arbeitsgenehmigung in Jordanien. Darum können sie sich nicht über zu geringe Löhne oder schlechte Arbeitsbedingungen beschweren. Oft helfen die Kinder mit. Magid, einen Elfjährigen, trafen wir in Amman. Er arbeitet zwölf Stunden täglich in einer Abfüllstation für Trinkwasserspender, zusammen mit einem anderen syrischen Jungen, der schon 13 ist. 100 Denar gibt es pro Monat. In die Schule geht Magid natürlich nicht. Genau so wenig wie Mohammed, der Tag für Tag in Gewächshäusern schuftet. 14 Jahre ist er gerade geworden, und auch er arbeitet, seit er elf ist. "Natürlich geht es mir nicht gut," sagt Mohammed, "die Arbeit ist anstrengend, und ich lerne nichts, gar nichts. Wenn mir nur irgendwer eine Ausbildung verschaffen könnte."

Juri und ihre Familie flohen aus Ost-Ghouta bei Damaskus. 2012 schlug eine Rakete in ihrem Haus ein. Zwei von Juris Schwestern starben, sie selbst erlitt schwere Verletzungen am Bein. Wenn sie lange Hosen trägt, sieht man nicht, dass ein Unterschenkel deformiert ist. Juri kann wieder fast normal gehen, dank regelmäßiger Übungen mit einem Therapeuten von Handicap International - und weil ihr Vater sich intensiv um sie kümmert.

"Die Welt schaut zu - und tut nichts"

Vor allem das Leiden der Kinder geht ans Herz. Weinende Mütter oder still dasitzende Männer mit stumpfen Augen, die nicht mehr arbeiten können, weil das Erlebte sie zerbrochen hat - das berührt kaum mehr. Zu schrecklich sind die Bilder aus Aleppo, die jeden Tag neu im Internet zu sehen sind, zu viel davon gab es zu sehen. "Die Welt schaut zu" hatte jüngst der UN-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, gesagt. Es war als Warnung gemeint: Die Welt sieht das Unrecht, das in Syrien passiert. Aber für viele Syrer klingt das ganz anders."Die Welt schaut zu - und tut nichts," sagt Abu Rashid. "Die Welt hat Syrien längst vergessen."

Wenn man Juri trifft, fällt es schwer, die Augen und das Herz zu verschließen. Die Zwölfjährige wurde bei einem Angriff in Ost-Ghouta bei Damaskus schwer am Bein verletzt. "Als die Rakete explodierte, ging ich zu Boden," erzählt Juris Vater. "Ich war erst ganz benommen, und als ich zu mir kam, stand Juri vor mir. 'Meine zwei Schwestern sind tot', hat sie gesagt. Und ihr Bein war voller Blut." Juris Unterschenkel war mehrfach gebrochen, Knochen zerschmettert. Die Ärzte konnten ihn retten.

"Wir können nicht nach Syrien zurück", sagt Abu Rashid. Er war früher Bauer jenseits der Grenze, aber eine Rückkehr sei unmöglich. "Wir können nicht gehen, solange Assad an der Macht ist. Er ist der Grund allen Übels."

Im Lager Zaatari bekommt Juri Hilfe von Handicap International. Sie lächelt tapfer ihr strahlendes Lächeln und zieht rasch die Hose über ihr deformiertes Bein. Das Mädchen hat überlebt, anders als ihre Schwestern, aber der Krieg hat ihr Leben verändert. Genauso wie das Leben von Bassil, dem zehnjährigen Jungen aus Daraa. Im August 2014 verlor er bei der Explosion einer Mine oder eines Blindgängers eine Hand und beide Beine. "Ich bin noch genau derselbe Junge wie vorher," sagt Bassil, schnappt sich einen Fußball und eilt auf seinen Beinstümpfen zum Spielen. Es ist unglaublich, wie tapfer Kinder sein können.

Schutz für syrische Familien im Wüstenstaat Jordanien

Die meisten Syrer arbeiten illegal in Jordanien

Im Flüchtlingslager Zaatari leben 80.000 Syrer, schon seit Jahren. Längst nicht mehr in Zelten, sondern in Containern, denn keiner rechnet damit, dass der Krieg in Syrien bald vorbei sein wird. Die Mehrzahl der geschätzt gut eine Million syrischer Flüchtlinge in Jordanien lebt allerdings nicht in Lagern, sondern irgendwo in den Städten, oft in heruntergekommenen, billigen Wohnungen, in denen sich teils elf Menschen zwei Zimmer teilen und mehr schlecht als recht über die Runden kommen. 20 Dinar pro Person gibt es vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR, manchmal steuert zum Beispiel die Caritas etwas zur Miete bei. Ohne Zuverdienst reicht das nicht zum Leben, und so arbeiten die meisten Syrer illegal in Jordanien.

Zaatari, ein Lager für etwa 80.000 syrische Flüchtlinge, liegt in einer Wüstenregion. Alles ist sandfarben: die Wohncontainer, die Straßen, der Boden. Nur wenn es mal regnet - was selten passiert - schimmern die ursprünglichen Farben durch.

"Viele Flüchtlinge sind sehr deprimiert," sagt Paul Stromberg vom UNHCR. "Und immer mehr denken an Auswanderung." Das zeige, wie hoffnungslos und verzweifelt die Syrer seien. Als sie aus Syrien flohen, wollten sie in der Region bleiben, um so schnell wie möglich wieder nach Hause zu können. Aber das ändert sich gerade. Es scheint für viele syrische Flüchtlinge keine Perspektive zu geben. Wer kann, wer vielleicht einen Platz in Kanada ergattert, zieht fort. Rückkehr in die Heimat - ungewiss. Und jene, die bleiben, richten sich auf weitere Jahre in der Fremde ein.

Solange Assad an der Macht ist, gehen sie nicht zurück

Abu Rashid sagt - und die anderen Männer im Zelt stimmen ihm zu - dass sie nicht nach Syrien zurückgehen werden, solange dort Assad an der Macht ist. Dabei versteht sich keiner von ihnen als Oppositioneller, und alle betonen, dass sie keine Kämpfer seien. Assad sei der Grund allen Übels, er sei verantwortlich für Terror und Krieg. Die Terrormiliz IS mit all den anderen Extremisten sei seine Schöpfung. Er habe sie groß werden lassen, um damit den Westen zu erschrecken und sich selbst als Retter im Kampf gegen den Terror präsentieren zu können. Assad sei nicht einmal für eine Übergangszeit denkbar, meint Abu Rashid. Sie seien zwar alle des Krieges müde, alle wollten zurück in die Heimat - aber nicht unter Assad.

