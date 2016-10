Der britische Außenminister und Brexit-Befürworter Boris Johnson wird von der Vergangenheit eingeholt. Eine bislang unveröffentlichte Kolumne aus seiner Feder zeigt: Wenige Tage, bevor er sich offen für den Brexit aussprach, war er noch vollkommen anderer Meinung.

Dass sich Boris Johnson nicht aus Überzeugung, sondern aus taktischen Gründen für den Brexit eingesetzt hat, werfen ihm Kritiker schon lange vor. Durch einen Artikel der "Sunday Times" wird diese These nun gestützt.

Die Zeitung druckte eine bislang unveröffentlichte Kolumne, die Johnson im Februar für den "Telegraph" geschrieben hatte. Darin spricht er sich für einen Verbleib Großbritanniens in der EU aus. In dem Text heißt es, ein EU-Austritt würde zu einem Wirtschaftsschock in Großbritannien führen. Angesichts der Möglichkeiten durch den Zugang zum gemeinsamen EU-Markt mit 500 Millionen Menschen "erscheint der Mitgliedschaftsbeitrag ziemlich klein", schrieb Johnson im Februar.

Ein Text, um die Gedanken zu ordnen?

Offenbar wegen seines Sinneswandels verhinderte er damals jedoch die Veröffentlichung. Das erledigten nun die Redakteure der "Sunday Times". Für Johnson, der als britischer Außenminister mittlerweile eine der Schlüsselpositionen beim Aushandeln des Brexits in der konservativen Regierung einnimmt, ist das mindestens erklärungsbedürftig.

Doch bislang bleibt Johnson stumm. Wohl auch deshalb, weil er die Kolumne nur wenige Tage vor seinem öffentlichen Bekenntnis zum Brexit schrieb. Nur warum? Laut BBC soll Johnson die Zeilen zu Papier gebracht haben, um seine Gedanken zu ordnen.

"Eine interessante Erkenntnis"

"Es war Teil eines Prozesses", sagte "Sunday Times"-Autor Tim Shipmann. Interessant sei, dass Johnson am Morgen des Tages, an dem die Kolumne entstand, mit dem damaligen Premierminister David Cameron gesprochen habe und dabei andeutete, dass er für den Brexit votieren werde. Wenige Stunden später habe er dann den nun veröffentlichten Text mit gegenteiliger Haltung geschrieben, sagte Shipmann der BBC. "Das ist eine interessante Erkenntnis über den wohl wichtigsten Unterstützer der Leave-Kampagne".

Johnsons Haltung wurde damals als erster Triumph für die Brexit-Kampagne gefeiert. Am 23. Juni stimmte eine knappe Mehrheit der Briten dafür, die EU zu verlassen.