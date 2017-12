Bürgerkrieg im Jemen Hoffnung für die "Hölle Arabiens"?

Im seit 2014 dauernden Bürgerkrieg im Jemen bahnt sich eine Trendwende an. Ex-Präsident Saleh wechselt offenbar die Seiten und verbündet sich mit Saudi-Arabien, seine Truppen kämpfen plötzlich gegen die ehemals alliierten Huthi-Rebellen.

Von Constantin Schreiber, tagesschau.de

Einer der blutigsten Konflikte der arabischen Welt geht womöglich in eine entscheidende Phase: Im Jemen haben sich über Nacht die Fronten verschoben. Der ehemalige Präsident Ali Abdallah Saleh hat in einer Fernsehansprache den Schulterschluss mit dem bisherigen Erzfeind Saudi-Arabien gesucht. "Wir wollen mit ihnen ein neues Kapitel aufschlagen und positiv zusammenarbeiten", sagte er. "Es muss Schluss sein mit dem, was im Jemen geschieht."

Das reicht aus, um in der Region für ein politisches Erdbeben zu sorgen. Denn bisher stand Saleh auf der Seite der schiitischen vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen, die einen erbitterten Krieg gegen die von Saudi-Arabien geführte, sunnitische Militärallianz führen. Gleichzeitig kämpfen seine Anhänger bereits seit Mittwoch in der Hauptstadt Sanaa gegen die ehemaligen Verbündeten.

Am Wochenende eskalierten die Kämpfe. Zahlreiche Menschen sollen verletzt und getötet worden sein. Der saudische Fernsehsender Al-Arabia berichtete von mehr als 80 Toten. Salehs Partei teilte mit, sie habe die Kontrolle über mehrere Bezirke übernommen. Auf Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, ist zu sehen, wie Anhänger des Ex-Präsidenten Plakate der Huthis in den Straßen Sanaas von Straßenlaternen herunterreißen.

Jemens Ex-Präsidenten Ali Abdallah Saleh unterstützte bisland die Huthi-Rebellen. Nun kämpfen seine Truppen plötzlich gegen die Aufständischen.

Raketenangriff auf Abu Dhabi?

Die Huthi-Rebellen sind jetzt in die Ecke gedrängt und möglicherweise entscheidend geschwächt. Manche Beobachter glauben, dass dies die entscheidende Wende sein kann. In Anbetracht dieser zunehmend aussichtslosen Situation greifen die Rebellen zu martialischer Rethorik.

"Ihr seid jetzt für das Kämpfen und das gegenseitige Blutvergießen verantwortlich!", sagt Abdelmalik al-Huthi, einer der Anführer der Gruppe, kurz nach der Ansprache von Ali Abdallah Saleh. "Das ist Verrat! Schande über Euch! Das ist eine Tat des Bösen!”

Am Samstag behaupteten die Huthi dann, sie hätten eine Rakete in Richtung des Nuklearreaktors in Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) abgefeuert. Die VAE dementierten dies umgehend. Die Drohungen der Huthis wirken fast wie letzte Verzweiflungstaten.

Mögliche Wende im Bürgerkrieg in Jemen

Stellvertreterkonflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran

Es geht nicht nur um die innenpolitische Krise des Jemen, sondern um den Machtanspruch zweier großer Länder der Region: Saudi-Arabien und Iran. Ähnlich wie im syrischen Bürgerkrieg stehen auch im Jemen-Konflikt geostrategische Interessen im Hintergrund. Dementsprechend groß die Aufmerksamkeit in der arabischen Welt.

Der Jemen befindet sich seit dem so genannten "Arabischen Frühling" in einem instabilen Zustand. Damals musste Ali Abdallah Saleh nach den Wahlen vom Februar 2012 sein Amt nach 34 Jahren abgeben. Seinem Nachfolger Mansour Hadi gelang es jedoch nicht, eine stabile Regierung zu bilden. Erst sagten sich einzelne Generäle von ihm los, dann begann vom Norden der Vormarsch der Huthi-Rebellen, die bald bis in die Hauptstadt Sanaa vordrangen.

Humanitäre Katastrophe

Seit 2015 beherrschten die Huthi de-facto den Jemen und setzten ein so genanntes Revolutionskommittee ein. Kurz darauf begann eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz mit Luftangriffen auf die Huthi, was das Land vollends im Bürgerkrieg versinken ließ.

Die Folgen sind vor allem für die Zivilbevölkerung verheerend. Cholera-Epidemien fordern inzwischen Tausende Tote, zwei Drittel der Menschen sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen. In weiten Teilen des Jemen herrschen Hungersnöte. Jemen war bereits vor Ausbruch des jüngsten Bürgerkriegs das ärmste Land der arabischen Welt gemessen am Bruttosozialprodukt pro Kopf. Seitdem hat sich die Lage dramatisch zugespitzt.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Dezember 2017 um 13:15 Uhr.