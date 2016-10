Es waren wohl "falsche Informationen", die zum Tod von knapp 140 Menschen in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa geführt haben. Erstmals gab das von Saudi-Arabien angeführte Militärbündnis zu, den Luftangriff auf eine Trauerfeier ausgeführt zu haben.

Das saudi-arabisch geführte Luftbündnis im Jemen hat erstmals zugegeben, für den verheerenden Angriff auf eine stark besuchte Trauerfeier mit knapp 140 Toten und mehr als 600 Verletzten verantwortlich zu sein. Ein vor der Koalition eingesetzter Untersuchungsausschuss teilte mit, dass falsche Angaben zum tödlichen Bombardement in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa durch ein Flugzeug des Bündnisses geführt hatten.

Die fehlerhaften Informationen hätten von einer Partei gestammt, die "mit der jemenitischen Präsidentschaft des Generalstabschefs verbunden" sei. Wer damit genau gemeint war, blieb unklar. Diese Partei habe erklärt, dass am Versammlungsort etliche Anführer der schiitischen Huthi-Rebellen anwesend seien, hieß es demnach in der Erklärung. Es sei darauf beharrt worden, dass der Ort "ein legitimes militärisches Ziel" gewesen sei. Der Ausschuss erklärte nun, es müssten "angemessene Maßnahmen" gegen die Verantwortlichen getroffen und eine Entschädigung an die Familien der Opfer gezahlt werden.

Angriffe treffen immer wieder Zivilisten

Zuvor hatte das Bündnis jede Verantwortung für den Angriff abgestritten. Kurz nach dem Bombardement der Beerdigung für den gestorbenen Vater eines Ministers der Huthis hatten Rebellen die schiitische Militärkoalition dafür verantwortlich gemacht, da Saudi-Arabien als einzige Partei eine Luftwaffe einsetze. Auch die US-Regierung hatte sich ungewöhnlich scharf von Saudi-Arabien distanziert und eine Untersuchung angekündigt - das erhöhte den Druck auf das Militärbündnis.

Jemens Hauptstadt Sanaa ist seit September 2014 unter der Kontrolle der Huthis, die gegen Truppen der Regierung von Präsident Abed Rabbo Mansur Hadi kämpfen. Die Angriffe des saudischen Bündnisses hatten im März 2015 begonnen und trafen neben Huthi-Stellungen immer wieder auch zivile Einrichtungen, Märkte oder Hochzeitsgesellschaften. Viele Unbeteiligte wurden dabei getötet. Ungeachtet dessen unterstützen die USA das Militärengagement.