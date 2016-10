Im Jemen sind bei einem Luftangriff auf ein Gefängnis mindestens 60 Menschen getötet worden. Der Komplex steht unter der Kontrolle der Huthi-Rebellen, die im seit 2014 andauernden Bürgerkrieg gegen die Truppen des sunnitischen Präsidenten Hadi kämpfen.

Bei einem Luftangriff auf ein Gefängnis im Westen des Jemen sind mindestens 60 Menschen getötet worden. Hinzu kämen mindestens 30 Verletzte. Das gaben Gesundheitsbehörden des Landes bekannt.

Das Gefängnis in der Hafenstadt Hodeida wird von Huthi-Rebellen kontrolliert und war am Samstagabend von der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition bombardiert worden. In dem Komplex waren zum Großteil Gegner der Huthis inhaftiert. Zunächst hatten Behörden von mehr als 30 Toten und Dutzenden Verletzten gesprochen - darunter sowohl Rebellen als auch Häftlinge.

Auch Wohnhäuser in Stadt Salu bombardiert

Neben der Attacke auf das Gefängnis warfen die Rebellen der Militärkoalition zudem einen Angriff auf ein Viertel der Stadt Salu im Südwesten des Landes vor. Die Stadtverwaltung bestätigte die Angriffe: Drei Wohnhäuser seien komplett zerstört worden, alle Einwohner seien dabei ums Leben gekommen. Laut den Huthis gab es mindestens 17 Tote. Die Militärkoalition äußerte sich weder zu diesem, noch zu dem Angriff auf das Gefängnis.

Im Jemen kämpfen seit September 2014 die Truppen des sunnitischen Präsidenten Abd Rabbo mansur Hadi gegen die schiitischen Huthi-Rebellen und andere Milizen. Im März 2015 begann die saudisch geführten Militärkoalition Luftangriffe zu fliegen. Nach Angaben der UN kamen seit Beginn des Krieges mehr als 4000 Zivilisten ums Leben.