Wegen eines Brandes in einer Raffinerie im japanischen Aida sind 3000 Anwohner in Sicherheit gebracht worden. Ein Öltank hat nach Medienberichten aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen.

In der Stadt Aida in der japanischen Präfektur Wakayama ist ein Großfeuer ausgebrochen. Die Behörden forderten 3000 Anwohner auf, ihre Häuser zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Etwa 500 Menschen wurden in einer Schule und einem Gemeindezentrum versorgt.

Nach einigen Studnen waren die Löscharbeiten erfolgreich

Nach Angaben von Polizei und Feuerwehr brach das Feuer gegen 4.00 Uhr nachmittags aus. Warum, ist bislang noch nicht bekannt. Offenbar entstand der Brand in einem Bereich, in dem Schmieröl hergestellt wird. Nach einigen Stunden haben die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Es gibt keine Verletzten.

