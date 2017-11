Italien fährt nicht zur WM Tränen zum Abschied

Tränen, Schock und ein Schuldiger: Italien fährt erstmals seit 60 Jahren nicht zur Fußball-WM. Für das Land ein Schock. Während Trainer Ventura kritisiert wird, erregt ein 39-jähriger Nationalheld vor allem Mitleid.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Als ob es Gianluigi Buffon schon geahnt hätte: Beim Absingen der italienischen Nationalhymne hatte er Tränen in den Augen. "Wir sind bereit zu sterben. Italien hat gerufen", heißt es in dem martialischen Lied aus jener Zeit, in der Italien zu einer Nation wurde. Deren wahrscheinlich stärkstes Symbol ist die Fußball-Nationalmannschaft. Mit ihr können sich fast alle Italiener identifizieren - egal, ob sie aus dem reichen Norden oder aus dem armen Süden stammen.

Einer wie Buffon ist sich dieser Bedeutung bewusst. Umso größer war seine Trauer nach dem Spiel. Sein schmerzverzerrtes Gesicht wurde zum Foto des Abends, mit dem heute die meisten Zeitungen in Italien aufmachen. "Es tut mir leid, nicht wegen mir. Wir haben bei etwas versagt, was auch in sozialer Hinsicht wirklich wichtig wäre", sagte der Torwart.

Mehr zum Thema WM-Qualifikation: Italien entsetzt - Schweden jubelt

Trainer Ventura in der Kritik

Für Buffon jedenfalls war es ein Abschied. Er sei traurig, seine Karriere in der Nationalmannschaft so zu beenden, sagte er. Dabei steht er gar nicht in der Schusslinie. Die Hauptschuld für das vorzeitige WM-Aus des viermaligen Weltmeisters sehen viele beim Trainer. Gian Piero Ventura sei es nicht gelungen, eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, sagen viele Fans, wenn man sich nach den Schuldigen fragt.

Wäre Antonio Conte noch Trainer, würde Italien jetzt zur WM fahren, meinen sie. Über die weitere Zukunft von Ventura wird seit Wochen spekuliert. Er selbst sagte nach dem Spiel, er wisse nicht, ob er zurücktreten müsse. Befragt nach der persönlichen Schuld, meinte er, natürlich sei es seine Schuld, zwei Partien ohne einen einzigen Treffer zu spielen.

Michael Schramm, BR, zur WM-Qualifikation

14.11.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-346511~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kein schlechtes Spiel der Squadra Azzurra

Dabei hatten die Italiener in Mailand gar nicht so schlecht gespielt. Einen Angriff nach dem anderen brachten sie vor das Tor der Schweden, die nur selten aus ihrer Hälfte kamen. Am Ende fehlte oft das Glück. Über die komplette Spielzeit war eine extreme Anspannung spürbar. Es gab etliche gelbe Karten und eine Reihe von diskussionswürdigen Schiedsrichterentscheidungen, die allerdings zu Lasten beider Mannschaften gingen.

Die italienischen Kommentatoren diskutieren unterdessen, was sich im italienischen Fußball ändern muss. Eine bessere Nachwuchsförderung in Italien, lautet einer der Vorschläge. Es nütze nichts, wenn die italienischen Vereine so viele teure Spieler aus dem Ausland einkaufen.

"Wir haben unseren Stolz und unsere Kraft"

Die Situation sei jedenfalls dramatisch. Buffon dagegen glaubt an den italienischen Fußball. "Es gibt Zukunft. Wir haben unseren Stolz und unsere Kraft. Nach schlimmen Niederlagen finden wir einen Weg, wieder aufzustehen."

Bis es so weit ist, wollen die Italiener aber am liebsten gar nicht darüber reden, was am 13. November geschehen ist. Eigentlich komisch, denn die 13 ist in Italien eine Glückszahl.

Vorzeitiges WM-Aus für Italien

Tassilo Forchheimer, ARD Rom

14.11.2017 07:32 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 14. November 2017 um 05:40 Uhr.