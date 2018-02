Aus einem fahrenden Auto heraus hat ein Mann in Mittelitalien auf Ausländer geschossen und sechs Menschen verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Ob er gezielt auf sie schoss, ist bisher unklar.

Ein bewaffneter Mann hat im italienischen Macerata aus einem Auto geschossen und sechs Menschen verletzt. Alle Opfer seien ausländischer Nationalität, teilte die Polizei auf Twitter mit. Eines der Opfer habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten, sagte der Bürgermeister Romano Carancini dem Sender "Sky TG24". Bei den Verletzten handele es sich um fünf Männer und eine Frau - alle seien Farbige.

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Ob er gezielt auf die Ausländer geschossen hat, blieb zunächst unklar. Bei dem Verdächtigen handelte es sich laut Ansa um einen 28-jährigen Italiener ohne Vorstrafen. Er soll laut Medienberichten die Tat gestanden haben.

Rettungskräfte versorgen eines der Opfer in Macerata.

Festnahme ohne Widerstand

Die Zeitung "La Repubblica" und Ansa berichteten, der Verdächtige sei gefasst worden, als er einen faschistischen Gruß vor einem Denkmal für gefallene Soldaten gezeigt habe. Zuvor habe er sich in eine italienische Flagge gehüllt. Bei seiner Festnahme soll der Mann keinen Widerstand geleistet haben. In seinem Auto fanden die Carabinieri den Berichten zufolge die mutmaßliche Tatwaffe, eine Pistole.

Ansa meldete, der mutmaßliche Schütze habe bei Kommunalwahlen im vergangenen Jahr für die rechtsextreme Partei Lega Nord kandidiert und nicht gewonnen. Ein Parteisprecher konnte die Verbindung zunächst nicht bestätigen.

Pistole im Auto des mutmaßlichen Täters von Macerata

Gentiloni: "Gewaltspirale stoppen"

Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni verurteilte den Angriff. "Hass und Gewalt werden es nicht schaffen, uns zu spalten", sagte er. Sicher sei aber, "dass schreckliche Verbrechen und kriminelles Verhalten strafrechtlich verfolgt und bestraft werden. Dies ist das Gesetz." Italien werde insbesondere streng gegenüber jedem sein, der daran denke, die Gewaltspirale zu nähren. "Wir werden sie gemeinsam stoppen."

Der Chef der Sozialdemokraten, Ex-Ministerpräsident Matteo Renzi, schrieb auf Facebook, der Verdächtige sei "eine elendige und irre Person". Er rief dazu auf, den Vorfall aus dem Wahlkampf herauszuhalten.

Lega Nord will Migranten abschieben

Die Tat in Macerata ereignete sich wenige Tage nachdem die zerstückelte Leiche einer italienischen Jugendlichen gefunden wurde. Der Hauptverdächtige bei diesem Fall ist ein nigerianischer Einwanderer. Bürgermeister Carancini sagte: "Die Nähe der beiden Ereignisse lässt einen denken, dass es eine Verbindung gibt." Die Nachrichtenagentur Ansa berichtete, das Auto des mutmaßlichen Schützen sei in der Gegend gesehen worden, wo die Leiche der Frau entdeckt worden war.

Ihr Tod ist bereits Wahlkampfthema in Italien. Am 4. März finden Parlamentswahlen statt. Der Anführer der Partei Lega Nord, Matteo Salvini, hat bei Wahlkampfauftritten den Mord angesprochen. Er kündigte an, in seinem ersten Amtsjahr 150.000 Migranten abzuschieben, sollte seine Partei stärkste Kraft im Parlament werden und er zum Ministerpräsidenten ernannt werden. In den vergangenen vier Jahren sind mehr als 600.000 Migranten - vor allem aus Afrika - über das Mittelmeer nach Italien gekommen.

