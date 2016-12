Referendum in Italien Renzi scheitert grandios

Italiens Ministerpräsident Renzi hat nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum seinen Rücktritt angekündigt. Die Opposition fordert bereits Neuwahlen. Renzi hatte das Referendum zu einer Abstimmung über sich selbst gemacht- und ist damit grandios gescheitert.

Von Tassilo Forchheimer, ARD-Studio Rom

Die Parlamentsreform, über die in Italien bereits seit 30 Jahren diskutiert wird, ist grandios gescheitert - und mit ihr Ministerpräsident Matteo Renzi, der noch in der Nacht die Konsequenzen zog: "Ich übernehme die volle Verantwortung für die Niederlage und zu den Freunden des "Ja" sage ich, dass ich verloren habe, nicht ihr", sagte Renzi.

An mangelndem Interesse der Bevölkerung hat es nicht gelegen, die Wahlbeteiligung lag bei 68,5 Prozent. Umso bitterer für Renzi, der die Zukunft seiner Regierung an ein positives Bürgervotum geknüpft hatte. "Die Zeit meiner Regierung endet hier", sagte Renzi. "Ich glaube, um dieses politische System zu ändern, in dem die Anführer immer dieselben bleiben und nur die Posten wechseln, können wir nicht einfach an unseren Stühlen kleben und so tun, als sei nichts gewesen."

Italien nach dem Referendum

tagesschau24 09:00 Uhr, 05.12.2016, Andreas Trabusch, ARD-Aktuell







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-237119~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Personalisierung war falsch"

Kurz zuvor hatten führende Politiker der Opposition noch den Rücktritt des Regierungschefs gefordert, unter ihnen Renato Brunetta von der Berlusconi-Partei Forza Italia. "Renzi muss zurücktreten", sagte Brunetta. "Renzi, der diese Referendums-Kampagne personalisiert hat, der von sich aus erklärt hat, dass er bei einer Niederlage zurücktreten und sich ins Privatleben zurückziehen wird, muss zurücktreten."

Dass Renzi am Ende konsequent bleiben würde, hatten auch in dessen Partei längst nicht alle glauben wollen. Roberto Speranza, einer der Wortführer des linken Flügels des Partito Democratico, hatte ganz offen gegen die Verfassungsreform seines Ministerpräsidenten gekämpft. "Keiner von uns hat je den Rücktritt von Matteo Renzi verlangt", sagte Speranza. "Renzi hat den Fehler gemacht, das Referendum zu personalisieren und in ein Plebiszit über sich selbst zu verwandeln. Das war falsch."

Opposition fordert Neuwahlen

Nach einer Kabinettssitzung am Nachmittag will Renzi dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella sein Rücktrittsgesuch überreichen. Der muss dann entscheiden, wie es weitergeht. Denkbar wäre, dass Mattarella bis zu den nächsten regulären Parlamentswahlen im Frühjahr 2018 eine Übergangsregierung einsetzt. Aus der Opposition kommt die Forderung nach vorgezogenen Neuwahlen.

"Wir wünschen uns frühestmögliche Neuwahlen", sagte Luigi di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung. "Wir wünschen dem Staatspräsidenten alles Gute für die Rolle, die er nun zu übernehmen hat. Wir sind bereit, alles Nötige dazu beizutragen, dass Wahlen stattfinden können."

Bevor in Italien auf nationaler Ebene gewählt werden kann, muss auf jeden Fall noch das Wahlrecht reformiert werden. Die Regierung Renzi hatte bei der jüngsten Gesetzesänderung das nun gescheiterte Verfassungsreferendum bereits vorweggenommen. Im derzeitigen Wahlrecht ist nur noch die direkte Wahl der Abgeordnetenkammer vorgesehen. Dass der Senat nach der Ablehnung des Referendums nun als gleichberechtigte zweite Kammer erhalten bleibt, war nicht geplant.

Nach Referendum: Italiens Ministerpräsident Renzi kündigt Rücktritt an

T. Forchheimer, ARD Rom

05.12.2016 08:42 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 05. Dezember 2016 um 08:33 Uhr

Mehr zu diesem Thema: Nach Referendum: Renzi kündigt Rücktritt an | audio